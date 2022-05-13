"Комбат сказал бросать гранату в каждый подвал, не глядя, а там сидели четверо маленьких детей". Оккупант рассказал о "зачистке" украинских сел

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит: В каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уже заходите". Ребята не стали забрасывать. А потом зашли – а там четверо детей сидят маленьких", – рассказал военный.

В ходе разговора он сказал, что хочет покинуть зону боевых действий.

Жена оккупанта в ответ предложила ему "упасть с танка", чтобы получить травму. По ее мнению, другого выхода у мужчины нет – ротации не будет, поскольку военнослужащие в РФ массово отказываются от участия в войне в Украине. Мужчина в свою очередь склоняется к тому, что лучше "получить ранение, так как все повреждения проверяют ФСБшники".

Война России против Украины. Главное (обновляется)