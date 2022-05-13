Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Харькова – прокуратура

"Около 10.00 российские военные нанесли ракетный удар, в результате которого произошел взрыв на территории харьковского аэропорта", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Прокуратура опубликовала фото с места происшествия. Согласно этим изображениям, взрыв произошел посреди поля с травой и поблизости сооружений не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)