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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Приговор российского суда крымчанину Штыбликову является военным преступлением – прокуратура АРК

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В прокуратуре обратили внимание, что украинцу вменяют измену России
В прокуратуре обратили внимание, что украинцу вменяют измену России
Скриншот: Анастасия Медынцева / YouTube

По факту приговора, вынесенного окружным военным судом в российском Ростове-на-Дону украинцу из Крыма Дмитрию Штыбликову, в Украине открыто уголовное производство. Об этом 3 мая проинформировала в Facebook прокуратура Автономной Республики Крым.

"Недавно Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес очередной незаконный приговор гражданину Украины, приговорив его к 19 годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в "государственной измене". Да, вы все правильно поняли, гражданин Украины осужден за государственную измену Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В прокуратуре АРК отметили, что украинец "был лишен права на справедливый судебный процесс, что является нарушением IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны".

"Прокуратура автономии квалифицировала такие действия оккупационных силовиков и судей как военное преступление по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – объяснили в ведомстве.

Прокуратура не указала фамилию осужденного украинца, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о Штыбликове.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1904415949751854

Контекст:

10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ сообщили, что в Крыму были задержаны Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов и Владимир Дудка. В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.

"Ленинский суд" города Севастополя принял решение арестовать задержанных по подозрению в подготовке диверсий на полуострове. 14 ноября 2016 года в ФСБ сообщили, что задержанные в Крыму "украинские диверсанты" признали свою вину. В мае 2017-го адвокат Штыбликова сообщил, что его подзащитный заключил сделку с российским следствием.

В ноябре 2017 года "Севастопольский городской суд" признал Штыбликова виновным в подготовке к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный отбывал наказание в колонии №6 в Омске.

27 апреля 2022 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Штыбликова к 19,5 годам колонии строгого режима по новому незаконному делу. Новый приговор был оглашен по ст. 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).

Представительство президента Украины в АРК осудило данный приговор, а также обратилось к международному сообществу с призывом осудить очередные правонарушения России в отношении граждан Украины в Крыму.

Теги: Крым, прокуратура, оккупация, Ростов-на-Дону, приговор, госизмена, преступление, украинцы, военный суд, обвинение, уголовное производство, Дмитрий Штыбликов, суд
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