Приговор российского суда крымчанину Штыбликову является военным преступлением – прокуратура АРК

"Недавно Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес очередной незаконный приговор гражданину Украины, приговорив его к 19 годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в "государственной измене". Да, вы все правильно поняли, гражданин Украины осужден за государственную измену Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В прокуратуре АРК отметили, что украинец "был лишен права на справедливый судебный процесс, что является нарушением IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны".

"Прокуратура автономии квалифицировала такие действия оккупационных силовиков и судей как военное преступление по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – объяснили в ведомстве.

Прокуратура не указала фамилию осужденного украинца, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет о Штыбликове.