В Украине заочно будут судить автора пропагандистских статей антиукраинского направления – прокуратура АРК

"Обвиняемый по заказу руководителя интернет-ресурса "РИА Новости Украина", который, в свою очередь, получал заказы от представителей РФ, за денежное вознаграждение писал пропагандистские статьи антиукраинского направления. В дальнейшем публикации размещались на указанном ресурсе. Согласно выводам судебно-лингвистических и семантико-текстуальных экспертиз, в публикациях обвиняемого содержатся высказывания об изменении границ территории, границы Украины в форме призывов, лозунгов, агитации с целью соединения с Россией", – говорится в сообщении.

Территория Украины – Автономная Республика Крым – в статьях рассматривалась как "субъект РФ", отметили в прокуратуре.

"Кроме этого, обвиняемый выступал в СМИ, произнося тезисы по разжиганию вражды и недоверия между жителями разных регионов Украины. Указанное также подтверждается заключением психолого-лингвистической экспертизы. Распространение указанных материалов среди общества было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Гражданина Украины обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно по предварительному сговору лиц, сопряженное с разжиганием национальной вражды). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.