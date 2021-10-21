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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Украине заочно будут судить автора пропагандистских статей антиукраинского направления – прокуратура АРК

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Обвинительный акт против автора статей направили в суд
Обвинительный акт против автора статей направили в суд
Фото: depositphotos.com

Гражданина Украины будут заочно судить за написание антиукраинских статей по заказу российского информагентства. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя 20 октября.

"Обвиняемый по заказу руководителя интернет-ресурса "РИА Новости Украина", который, в свою очередь, получал заказы от представителей РФ, за денежное вознаграждение писал пропагандистские статьи антиукраинского направления. В дальнейшем публикации размещались на указанном ресурсе. Согласно выводам судебно-лингвистических и семантико-текстуальных экспертиз, в публикациях обвиняемого содержатся высказывания об изменении границ территории, границы Украины в форме призывов, лозунгов, агитации с целью соединения с Россией", – говорится в сообщении.

Территория Украины – Автономная Республика Крым – в статьях рассматривалась как "субъект РФ", отметили в прокуратуре.

"Кроме этого, обвиняемый выступал в СМИ, произнося тезисы по разжиганию вражды и недоверия между жителями разных регионов Украины. Указанное также подтверждается заключением психолого-лингвистической экспертизы. Распространение указанных материалов среди общества было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Гражданина Украины обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное повторно по предварительному сговору лиц, сопряженное с разжиганием национальной вражды). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Контекст:

В 2018 году Украина ввела санкции против проектов "РИА Новости". В частности, был заблокирован сайт агентства "РИА Новости Украина".

5 мая 2018 года в Киеве задержали руководителя информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене. 17 мая суд арестовал его.

Он заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что пребывает в статусе подозреваемого.

28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи, изменив меру пресечения на личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Россия не обнародовала список людей, которых передала украинская сторона, однако среди них был Вышинский.

После обмена он заявил, что вернется в Украину для участия в судебных заседаниях. Однако в суде он не появлялся.

Теги: Россия, Крым, прокуратура, аннексия, РИА Новости, Кирилл Вышинский
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