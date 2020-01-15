Вышинский снова не явился в суд, заседание перенесли на 31 марта

Адвокаты российского журналиста Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, заявили, что их подзащитный не смог явиться в суд из-за состояния здоровья.

В ноябре 2019 года Вышинский также не явился в суд якобы из-за пребывания на лечении Фото: ЕРА

Слушание по делу российского журналиста Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, перенесли на 31 марта. Об этом 14 января в Telegram проинформировала прокуратура Автономной Республики Крым.

"Руководитель "РИА Новости Украина" в очередной раз не явился на судебное заседание. По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении. Подольский районный суд города Киева перенес судебное заседание на 31 марта 2020 года", – рассказали в пресс-службе.

На предыдущее заседание, которое должно было состояться 6 ноября 2019 года, Вышинский не прибыл по той же причине.

5 мая 2018 года Вышинского в Киеве задержали по подозрению в госизмене. 17 мая суд арестовал его.

Журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что пребывает в статусе подозреваемого.

28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи, изменив меру пресечения на личное обязательство.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Россия не обнародовала список людей, которых передала украинская сторона, однако среди них был Вышинский.

После обмена он заявил, что вернется в Украину для участия в судебных заседаниях. "Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность. Я хочу, чтобы суд это признал", – говорил он.