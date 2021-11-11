Подозрение объявили следователю по "делу Чубарова" в оккупированном Крыму – прокуратура АРК

"Сообщено о подозрении "следователю по особо важным делам Главного следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю" по факту незаконного уголовного преследования председателя Меджлиса крымскотатарского народа по так называемому "делу 26 февраля". Действия подозреваемого квалифицированы как военное преступление, а именно нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что "следователю" угрожает лишение свободы на срок до 12 лет.
"Подозреваемый непосредственно реализовал политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраинско настроенного населения полуострова", – подчеркнули в прокуратуре АРК.
По данным украинского следствия, "следователь", зная, что на территории Крыма действуют исключительно нормы национального законодательства Украины, "незаконно применял уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ во время "расследования уголовного дела" по факту якобы организации массовых беспорядков проукраинскими активистами" во время митинга 26 февраля 2014 года возле здания парламента Крыма.
"Следствие" проводилось односторонне, а доказательства собирались с единственной целью – незаконно обвинить лицо в преступлении, которого оно не совершало. Следуя указаниям кураторов из РФ и оккупационной администрации, "следователь" незаконно предъявил обвинение руководителю Меджлиса крымскотатарского народа, составив и подписав в дальнейшем обвинительное заключение", – объяснили в прокуратуре АРК.
Результатом действий подозреваемого стал "приговор" для Чубарова в виде шести лет тюрьмы.
"Пренебрегая положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, "правоохранитель" незаконно применял законодательство РФ при квалификации событий, фактически происходивших до установления эффективного контроля Российской Федерации над территорией полуострова", – отметили в прокуратуре.
"Верховный суд" Крыма 1 июня заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима, 200 тыс. руб. штрафа (примерно 74,5 тыс. грн) и 200 часам исправительных работ. Прокуратура АР Крым квалифицировала действия оккупантов как нарушение законов и обычаев войны.
Приговор вынесли по делу о так называемой организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Адвокат Чубарова уже подал апелляцию.
Чубаров, комментируя "приговор", назвал его юридически никчемным.
В Европейском союзе "приговор" Чубарову назвали еще одним примером нарушений прав человека в оккупированном Крыму.
26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова, возле парламента автономии в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.
Уголовное дело, касающееся этих событий, Следственный комитет РФ открыл в марте 2020 года. Чубарову выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ (организация массовых беспорядков) и по двум эпизодам ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).