Подозрение объявили следователю по "делу Чубарова" в оккупированном Крыму – прокуратура АРК

"Сообщено о подозрении "следователю по особо важным делам Главного следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю" по факту незаконного уголовного преследования председателя Меджлиса крымскотатарского народа по так называемому "делу 26 февраля". Действия подозреваемого квалифицированы как военное преступление, а именно нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "следователю" угрожает лишение свободы на срок до 12 лет.

"Подозреваемый непосредственно реализовал политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраинско настроенного населения полуострова", – подчеркнули в прокуратуре АРК.

По данным украинского следствия, "следователь", зная, что на территории Крыма действуют исключительно нормы национального законодательства Украины, "незаконно применял уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ во время "расследования уголовного дела" по факту якобы организации массовых беспорядков проукраинскими активистами" во время митинга 26 февраля 2014 года возле здания парламента Крыма.

"Следствие" проводилось односторонне, а доказательства собирались с единственной целью – незаконно обвинить лицо в преступлении, которого оно не совершало. Следуя указаниям кураторов из РФ и оккупационной администрации, "следователь" незаконно предъявил обвинение руководителю Меджлиса крымскотатарского народа, составив и подписав в дальнейшем обвинительное заключение", – объяснили в прокуратуре АРК.

Результатом действий подозреваемого стал "приговор" для Чубарова в виде шести лет тюрьмы.

"Пренебрегая положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, "правоохранитель" незаконно применял законодательство РФ при квалификации событий, фактически происходивших до установления эффективного контроля Российской Федерации над территорией полуострова", – отметили в прокуратуре.