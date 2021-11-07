ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинские правоохранители расследуют 20 эпизодов нарушения природоохранного законодательства в оккупированном Крыму – прокуратура

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В прокуратуре сообщили, что им помогает Государственное космическое агентство
В прокуратуре сообщили, что им помогает Государственное космическое агентство
Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

Украинские правоохранители расследуют 20 эпизодов нарушения законодательства в области охраны окружающей среды в оккупированном Крыму. Об этом сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя Сергей Турчин 5 ноября во время онлайн-дискуссии "Как привлечь к ответственности тех, кто уничтожает окружающую среду в оккупированном Крыму", пишет "Укринформ".

"В частности, на сегодняшний день в производстве следователей как полиции, так и СБУ находится 20 эпизодов преступных действий в сфере охраны окружающей среды, по которым осуществляется досудебное расследование", – сказал Турчин.

В частности, по его словам, преступления квалифицируются по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 438 (нарушение обычаев и законов войны) Уголовного кодекса Украины.

"В данном случае проблема в расследовании и получении доказательств состоит в том, что нет доступа к месту происшествия, прокуроры и следователи не могут непосредственно осмотреть место преступления, сделать какие-либо исследования, отобрать образцы, получить какие-то документы, например, о незаконно произведенном объеме добычи полезных ископаемых", – сказал прокурор.

Он сообщил, что в этом случае прокуратуре помогает Государственное космическое агентство, которое имеет возможность отследить, например, добычу полезных ископаемых открытым способом в Балаклавском рудоуправлении.

"Все полученные данные собираются и анализируются. С помощью экспертов мы пытаемся определить ущерб, причиненный вследствие преступных деяний", – сказал представитель прокуратуры.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, прокуратура, оккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Вы как сестры". Антонина Матвиенко показала свою 23-летнюю дочь
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Какая фигура", "Очень сочненькая". Светлана Лобода в мини-бикини соблазнительно прошлась по пляжу
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (148101)
2
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (134778)
3
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (115673)
4
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат (69708)
5
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки между ног (62327)
6
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой (57288)
7
"Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает (51629)
8
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (43495)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS