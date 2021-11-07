Украинские правоохранители расследуют 20 эпизодов нарушения природоохранного законодательства в оккупированном Крыму – прокуратура

В прокуратуре сообщили, что им помогает Государственное космическое агентство Фото: Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя / Facebook

"В частности, на сегодняшний день в производстве следователей как полиции, так и СБУ находится 20 эпизодов преступных действий в сфере охраны окружающей среды, по которым осуществляется досудебное расследование", – сказал Турчин.

В частности, по его словам, преступления квалифицируются по ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст. 438 (нарушение обычаев и законов войны) Уголовного кодекса Украины.

"В данном случае проблема в расследовании и получении доказательств состоит в том, что нет доступа к месту происшествия, прокуроры и следователи не могут непосредственно осмотреть место преступления, сделать какие-либо исследования, отобрать образцы, получить какие-то документы, например, о незаконно произведенном объеме добычи полезных ископаемых", – сказал прокурор.

Он сообщил, что в этом случае прокуратуре помогает Государственное космическое агентство, которое имеет возможность отследить, например, добычу полезных ископаемых открытым способом в Балаклавском рудоуправлении.

"Все полученные данные собираются и анализируются. С помощью экспертов мы пытаемся определить ущерб, причиненный вследствие преступных деяний", – сказал представитель прокуратуры.