Кулеба об освобождении удерживаемых Россией украинцев: Сейчас ситуация в замороженном состоянии

"Сейчас ситуация в таком замороженном состоянии. Но мы будем биться за возвращение наших граждан", – сказал Кулеба.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно передавал списки незаконно удерживаемых украинцев международным партнерам во время встреч.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН 22 сентября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации незаконно удерживают около 450 украинцев.