Кулеба об освобождении удерживаемых Россией украинцев: Сейчас ситуация в замороженном состоянии

Кулеба: Мы будем биться за возвращение наших граждан Фото: EPA

"Сейчас ситуация в таком замороженном состоянии. Но мы будем биться за возвращение наших граждан", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно передавал списки незаконно удерживаемых украинцев международным партнерам во время встреч.