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"Terro#Russia". На Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Свободу политзаключенным Кремля". Фоторепортаж

Сегодня 14.52
30 октября на Майдане Независимости в Киеве по инициативе режиссера Олега Сенцова прошла акция "Свободу политзаключенным Кремля". Об этом сообщает "Цензор.НЕТ". Участники принесли крымскотатарские флаги, плакаты "Свободу полизаключенным Кремля", "Terro#Russia" и другие. В акции приняли участие бывшие заложники Кремля, их родные, представители Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитных организаций и общественные деятели. Участники акции выразили решительный протест против произвольных задержаний, происходящих на территории временно оккупированного Крыма и потребовали активизировать любые действия, направленные на ускорение освобождения всех незаконно задержанных Российской Федерацией, в частности, крымских пленников.
Теги: Крым, протесты, Майдан, крымские татары, Олег Сенцов, политзаключенные, акции протеста
 

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