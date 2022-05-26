Блогер Золкин: Я снял около 200 интервью с пленными российскими военными. Рекорд – 16 интервью за день

"Я вам обещаю: я сяду, посчитаю [свои интервью]. Пока что на данный момент я их не пересчитал, но это около 200 уже. При том, что не все понимают, что это не то интервью, где можно посидеть по душам поговорить – это мое попадание в соответствующий изолятор, где они находятся. Это все происходит не сразу, не так просто. На это уходит много времени. Например, я приехал туда в 8.00, а к ним попал в 11.00. А потом мне уже нужно в 17.00 уходить. Иногда время ограничено, и хочется же со всеми ними хоть по два слова сказать. Вот рекорд – это 16 интервью за день. То есть если 16 интервью за день, то вы же понимаете, что это отнюдь не разговор по душам. Это конкретные вопросы, конкретные ответы для того, чтобы понимать хотя бы общую картину", – подчеркнул Золкин.

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