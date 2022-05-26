Блогер Золкин: Я снял около 200 интервью с пленными российскими военными. Рекорд – 16 интервью за день

"Я вам обещаю: я сяду, посчитаю [свои интервью]. Пока что на данный момент я их не пересчитал, но это около 200 уже. При том, что не все понимают, что это не то интервью, где можно посидеть по душам поговорить – это мое попадание в соответствующий изолятор, где они находятся. Это все происходит не сразу, не так просто. На это уходит много времени. Например, я приехал туда в 8.00, а к ним попал в 11.00. А потом мне уже нужно в 17.00 уходить. Иногда время ограничено, и хочется же со всеми ними хоть по два слова сказать. Вот рекорд – это 16 интервью за день. То есть если 16 интервью за день, то вы же понимаете, что это отнюдь не разговор по душам. Это конкретные вопросы, конкретные ответы для того, чтобы понимать хотя бы общую картину", – подчеркнул Золкин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Золкин снял несколько сотен интервью с пленными российскими военными. Сейчас на его канал подписано более 400 тыс. человек. Некоторые видео с пленными набирают по 1–2 млн просмотров.
Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно не известно. В начале апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила о примерно 600, но после этого было проведено несколько этапов обмена пленными, также в плен попали новые оккупанты.