"Одно из самых смертоносных сражений для российской армии". NYT узнали, как ВСУ уничтожали оккупантов на реке Северский Донец

По его словам, это "одно из самых смертоносных сражений для российской армии", подразделения которой оказались окруженными украинскими защитниками, в том числе артиллерией.

На берегу реки корреспондент увидел результаты разгрома оккупантов: взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела российских солдат, некоторые из которых наполовину были утоптаны в грязь. Он отметил, что в лесу с деревьев свисали куски разорванной российской военной формы и стоял "невыносимый запах разлагающихся трупов".

Украинский полковник Дмитрий Кащенко в интервью сказал, что его направили на одну из переправ 8 мая после того, как россияне развернули понтоны и перебросили своих солдат в лес. Украинская пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита и понесла потери.

После этого ВСУ установили линию обороны, чтобы окружить россиян, когда те переходили по понтонному мосту, и открыли по ним артиллерийский огонь. Помимо этого, выше по течению украинцы установили плавучие мины, которые доплыли до оккупантов. Такая тактика оказалась эффективной – украинские защитники взорвали четыре отдельных моста на месте перехода.

По словам Кащенко, россияне спешно заложили новые понтоны и переправили бронетехнику, но не смогли прорвать украинскую линию обороны. В результате десятки единиц бронетехники и пехота оказались в ловушке и были уничтожены украинской артиллерией. ВСУ также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу. В ходе этого обстрела украинские воины использовали только что прибывшие американские гаубицы M777.

Украинский полковник отметил, что предлагал противнику сдаться и кричал в громкоговоритель: "Русские, сдавайтесь!". Однако он не знает, услышали ли его оккупанты.

По данным ВСУ, некоторым российским солдатам удалось переплыть реку вплавь. Среди их вещей украинцы нашли удостоверение к медали полковника РФ за участие в войне, которая называлась "награда за боевые заслуги".

Война России против Украины. Главное (обновляется)