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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одно из самых смертоносных сражений для российской армии". NYT узнали, как ВСУ уничтожали оккупантов на реке Северский Донец

На берегу реки иностранный корреспондент увидел результаты разгрома оккупантов: взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела российских солдат
На берегу реки иностранный корреспондент увидел результаты разгрома оккупантов: взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела российских солдат
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В результате неудачных попыток оккупантов переправиться через реку Северский Донец в районе села Белогоровка Луганской области погибли не менее 400 российских военных. Об этом говорится в опубликованном 25 мая материале The New York Times, корреспондент которого побывал на месте событий.

По его словам, это "одно из самых смертоносных сражений для российской армии", подразделения которой оказались окруженными украинскими защитниками, в том числе артиллерией.

На берегу реки корреспондент увидел результаты разгрома оккупантов: взорванные танки, обломки понтонных мостов и тела российских солдат, некоторые из которых наполовину были утоптаны в грязь. Он отметил, что в лесу с деревьев свисали куски разорванной российской военной формы и стоял "невыносимый запах разлагающихся трупов".

Украинский полковник Дмитрий Кащенко в интервью сказал, что его направили на одну из переправ 8 мая после того, как россияне развернули понтоны и перебросили своих солдат в лес. Украинская пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита и понесла потери.

После этого ВСУ установили линию обороны, чтобы окружить россиян, когда те переходили по понтонному мосту, и открыли по ним артиллерийский огонь. Помимо этого, выше по течению украинцы установили плавучие мины, которые доплыли до оккупантов. Такая тактика оказалась эффективной – украинские защитники взорвали четыре отдельных моста на месте перехода.

По словам Кащенко, россияне спешно заложили новые понтоны и переправили бронетехнику, но не смогли прорвать украинскую линию обороны. В результате десятки единиц бронетехники и пехота оказались в ловушке и были уничтожены украинской артиллерией. ВСУ также ударили по российским войскам, задействованным в мостовых работах на дальнем берегу. В ходе этого обстрела украинские воины использовали только что прибывшие американские гаубицы M777.

Украинский полковник отметил, что предлагал противнику сдаться и кричал в громкоговоритель: "Русские, сдавайтесь!". Однако он не знает, услышали ли его оккупанты.

По данным ВСУ, некоторым российским солдатам удалось переплыть реку вплавь. Среди их вещей украинцы нашли удостоверение к медали полковника РФ за участие в войне, которая называлась "награда за боевые заслуги".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Наступая на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, военные, Северский Донец, артиллерия, переправа, ВСУ, обстрелы, украинцы, берег, The New York Times, Белогоровка
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