Минкульт Украины рассказал, какие пропагандистские телеканалы России попадут под новые санкции Евросоюза

В Минкульте Украины рассчитывают на блокирование "других рупоров кровавой пропаганды" Фото: pixabay.com

"В ЕС отключат российские пропагандистские каналы – Rossiya24, TV Center International, RTR Planeta. Ранее там уже были запрещены Sputnik и Russia Today", – говорится в сообщении.

Украинское ведомство уточнило, что пропагандистские каналы России "будут отключены от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС".

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Fаcebook назвал попавшие под санкции ЕС телеканалы "рупорами", которые усиливают вранье президента России Владимира Путина.

"В следующих пакетах санкций ждем блокирования других рупоров кровавой пропаганды. Российская пропаганда убивает ментально, ей не место в цивилизованных странах. Поэтому ее запрет в ЕС – весомый жест поддержки Украины на информационном фронте и большой шаг в борьбе с врагом", – заявил украинский министр.