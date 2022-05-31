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Минкульт Украины рассказал, какие пропагандистские телеканалы России попадут под новые санкции Евросоюза

В Минкульте Украины рассчитывают на блокирование "других рупоров кровавой пропаганды"
В Минкульте Украины рассчитывают на блокирование "других рупоров кровавой пропаганды"
Фото: pixabay.com

Новые санкции Европейского союза в отношении России за ее агрессию против Украины коснуться трех телеканалов, проинформировало 31 мая в Fаcebook Министерство культуры и информационной политики Украины.

"В ЕС отключат российские пропагандистские каналы – Rossiya24, TV Center International, RTR Planeta. Ранее там уже были запрещены Sputnik и Russia Today", – говорится в сообщении.

Украинское ведомство уточнило, что пропагандистские каналы России "будут отключены от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС".

https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/330151749269052

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Fаcebook назвал попавшие под санкции ЕС телеканалы "рупорами", которые усиливают вранье президента России Владимира Путина.

"В следующих пакетах санкций ждем блокирования других рупоров кровавой пропаганды. Российская пропаганда убивает ментально, ей не место в цивилизованных странах. Поэтому ее запрет в ЕС – весомый жест поддержки Украины на информационном фронте и большой шаг в борьбе с врагом", – заявил украинский министр.

Контекст:

В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о введении против России очередных санкций. В их числе: ограничение поставок в Евросоюз российской нефти, отключение от системы SWIFT российского "Сбербанка", запрет еще трех государственных вещателей РФ, а также включение в санкционный список "лиц, ответственных за военные преступления в Украине".

Теги: Россия, интернет, санкции, пропаганда, российская пропаганда, Александр Ткаченко, Минкульт, Европа, Евросоюз, министерство культуры, блокирование, Министерство культуры и информационной политики
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