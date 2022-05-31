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Канада расширила санкции против России, в список попали Кабаева и дочери миллиардера Фридмана

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В санкционном списке Канады теперь 819 граждан России
В санкционном списке Канады теперь 819 граждан России
Фото: ЕРА

Власти Канады увеличили на 22 человека список россиян, против которых вводятся санкционные ограничения, а также ввели санкции еще относительно четырех акционерных обществ из России. Об этом 30 мая проинформировал сайт правительства Канады.

В числе попавших под санкции оказались, в частности, вероятная любовница президента России Владимира Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева, а также дочери российского миллиардера Михаила Фридмана Лариса и Екатерина.

Всего в списке людей, против которых Канада ввела санкции за "серьезное нарушение международного мира и безопасности, приведшее к серьезному международному кризису", теперь 819 фамилий.

В список подсанкционных компаний Оттава включила 30 мая еще четыре акционерные компании из России, теперь их стало 177.

По информации Page Six, Кабаева находится в Швейцарии с четырьмя детьми от Путина.

Санкции в отношении Кабаевой уже ввели в Великобритании.

Контекст:

Сам Путин уже находится под санкциями ряда стран, в том числе США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании.

24 апреля газета The Wall Street Journal заявила, что США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией. По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали.

25 апреля в Белом доме сообщили, что "проверяют" возможность введения санкций против гимнастки.

Теги: Россия, Канада, санкции, Михаил Фридман, Алина Кабаева, миллиардер, гимнастка, любовница
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