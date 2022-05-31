Канада расширила санкции против России, в список попали Кабаева и дочери миллиардера Фридмана

В числе попавших под санкции оказались, в частности, вероятная любовница президента России Владимира Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева, а также дочери российского миллиардера Михаила Фридмана Лариса и Екатерина.

Всего в списке людей, против которых Канада ввела санкции за "серьезное нарушение международного мира и безопасности, приведшее к серьезному международному кризису", теперь 819 фамилий.

В список подсанкционных компаний Оттава включила 30 мая еще четыре акционерные компании из России, теперь их стало 177.

По информации Page Six, Кабаева находится в Швейцарии с четырьмя детьми от Путина.

Санкции в отношении Кабаевой уже ввели в Великобритании.