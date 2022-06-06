ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор "Метинвеста": Придет время – и мы обязательно отстроим все, что было разрушено

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрий Рыженков: Мы восстановим комбинаты и несокрушимая крепость "Азовсталь" снова будет выпускать высококачественную сталь
Юрий Рыженков: Мы восстановим комбинаты – и несокрушимая крепость "Азовсталь" снова будет выпускать высококачественную сталь
Фото: metinvestholding.com

Несмотря на войну и сложные условия, предприятия "Метинвеста" работают, заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков в день 16-летия компании. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба компании.

"Группа "Метинвест" встречает 16-й день рождения во время войны. С момента основания компания работала по развитию Украины. Теперь, в трудные времена, мы без колебаний направили на помощь государству все ресурсы. "Метинвест" уже выделил 1,5 млрд грн в поддержку страны. И мы будем продолжать поддерживать Украину до победы", – заявил Рыженков.

Он напомнил, что компания в координации с Фондом Рината Ахметова учредила гуманитарный проект "Спасаем жизнь" и при помощи партнеров со всего мира около 60 тыс. человек получили помощь – продукты и товары первой потребности.

"Несмотря на сложные условия, компании работают. После месяца остановки мы смогли возобновить работу в Запорожье. Наши сотрудники в Каменском, Покровске и Кривом Роге стойко держатся в самые трудные моменты. Благодарю каждого, кто поддерживает стабильное производство ради мирного будущего. Верю, что после победы наши предприятия в Авдеевке и в Мариуполе будут работать. Мы восстановим комбинаты – и несокрушимая крепость "Азовсталь" снова будет выпускать высококачественную сталь", – убежден руководитель.

Рыженков добавил, что компания наладила производство спецстали и передаст более 100 тыс. бронежилетов защитникам, а также предоставляет дроны, тепловизоры, автомобили, медицинские принадлежности, противотанковые ежи и бастионы для укрепления городов.

"Все это стало возможным благодаря нашей команде. Специалистам, выходившим на рабочие смены; волонтерам социальных проектов; сотрудникам, защищающим независимость нашего государства. Каждый из вас – герой, достойный уважения и безграничной благодарности. К сожалению, война принесла много горя украинцам, в том числе и нашим работникам. Знайте, мы не оставим вас наедине с бедой и поможем пережить ужасы войны. "Метинвест" создал центры реабилитации и реинтеграции, чтобы сотрудники-переселенцы могли получить медицинскую и психологическую помощь, найти новое место работы и жилье. Придет время – и мы обязательно отстроим все, что было разрушено. Да, впереди нас ждет много работы. Но мы знаем, для чего будем работать, – ради счастливой жизни в мирных городах, в успешной, независимой стране", – заявил гендиректор "Метинвеста".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за нападения России Украина потеряла около трети металлургического производства, сообщал Рыженков. На "Запорожстали" возобновили выплавку чугуна после вынужденной остановки и консервации. "Азовсталь" и ММК имени Ильича – еще два завода "Метинвеста" – находятся в захваченном Россией Мариуполе, они были в начале полномасштабной войны переведены в режим горячей консервации.

Теги: Азовсталь, металлургия, Запорожсталь, ммк им. Ильича, война России против Украины, Юрий Рыженков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (297727)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (71242)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (61810)
4
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (54470)
5
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (21614)
6
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (19925)
7
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (17316)
8
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (15909)
 
 
 
 