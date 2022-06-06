Гендиректор "Метинвеста": Придет время – и мы обязательно отстроим все, что было разрушено

"Группа "Метинвест" встречает 16-й день рождения во время войны. С момента основания компания работала по развитию Украины. Теперь, в трудные времена, мы без колебаний направили на помощь государству все ресурсы. "Метинвест" уже выделил 1,5 млрд грн в поддержку страны. И мы будем продолжать поддерживать Украину до победы", – заявил Рыженков.

Он напомнил, что компания в координации с Фондом Рината Ахметова учредила гуманитарный проект "Спасаем жизнь" и при помощи партнеров со всего мира около 60 тыс. человек получили помощь – продукты и товары первой потребности.

"Несмотря на сложные условия, компании работают. После месяца остановки мы смогли возобновить работу в Запорожье. Наши сотрудники в Каменском, Покровске и Кривом Роге стойко держатся в самые трудные моменты. Благодарю каждого, кто поддерживает стабильное производство ради мирного будущего. Верю, что после победы наши предприятия в Авдеевке и в Мариуполе будут работать. Мы восстановим комбинаты – и несокрушимая крепость "Азовсталь" снова будет выпускать высококачественную сталь", – убежден руководитель.

Рыженков добавил, что компания наладила производство спецстали и передаст более 100 тыс. бронежилетов защитникам, а также предоставляет дроны, тепловизоры, автомобили, медицинские принадлежности, противотанковые ежи и бастионы для укрепления городов.

"Все это стало возможным благодаря нашей команде. Специалистам, выходившим на рабочие смены; волонтерам социальных проектов; сотрудникам, защищающим независимость нашего государства. Каждый из вас – герой, достойный уважения и безграничной благодарности. К сожалению, война принесла много горя украинцам, в том числе и нашим работникам. Знайте, мы не оставим вас наедине с бедой и поможем пережить ужасы войны. "Метинвест" создал центры реабилитации и реинтеграции, чтобы сотрудники-переселенцы могли получить медицинскую и психологическую помощь, найти новое место работы и жилье. Придет время – и мы обязательно отстроим все, что было разрушено. Да, впереди нас ждет много работы. Но мы знаем, для чего будем работать, – ради счастливой жизни в мирных городах, в успешной, независимой стране", – заявил гендиректор "Метинвеста".

Война России против Украины. Главное (обновляется)