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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Guardian: "Метинвест" Ахметова еженедельно поставляет 1500 бронепластин для ВСУ, закупает дроны и приборы ночного видения

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"Метинвест" импортирует военное оборудование такое, как беспилотники, приборы ночного видения и каски
"Метинвест" импортирует военное оборудование – такое, как беспилотники, приборы ночного видения и каски
Фото: metinvestholding.com

Компания "Метинвест", которая из-за полномасштабной войны России потеряла около 60% объема производства, ищет способы поддержки экономики и продолжает помогать Вооруженным силам Украины, написала 1 июня британская газета The Guardian.

"Компания поставляет сталь для 1500 бронежилетов в неделю для Вооруженных сил Украины. А также импортирует военное оборудование – такое, как беспилотники, приборы ночного видения и каски", – сообщает The Guardian.

Помимо прямой помощи Вооруженным силам, металлургическая компания пытается удержать производство для поддержки экономики воюющей страны, отметил автор статьи.

"Чем лучше функционирует экономика, тем лучше страна может вести войну. На наш взгляд, по моему личному мнению, люди, которые сейчас работают на наших сталелитейных заводах, так же важны для победы Украины, как и солдаты на передовой", – цитирует издание слова генерального директора "Метинвест" Юрия Рыженкова.

Контекст:

Предприятия СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабной войны направили на помощь Украине – Вооруженным силам и гражданам – 2,4 млрд грн. Компания "Метинвест", согласно данным за начало мая, выделила 1,2 млрд грн – на эти деньги были закуплены бронежилеты, техника и каски для ВСУ и ТрО, оборудованы приюты и обеспечено питание переселенцев из горячих точек Украины, а также закуплены продукты питания для незащищенных слоев населения.

Теги: СКМ, экономика, Метинвест, помощь, бронежилеты, металлургия, беспилотники, Фонд Рината Ахметова, ВСУ, война России против Украины
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