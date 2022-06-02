The Guardian: "Метинвест" Ахметова еженедельно поставляет 1500 бронепластин для ВСУ, закупает дроны и приборы ночного видения

"Компания поставляет сталь для 1500 бронежилетов в неделю для Вооруженных сил Украины. А также импортирует военное оборудование – такое, как беспилотники, приборы ночного видения и каски", – сообщает The Guardian.

Помимо прямой помощи Вооруженным силам, металлургическая компания пытается удержать производство для поддержки экономики воюющей страны, отметил автор статьи.

"Чем лучше функционирует экономика, тем лучше страна может вести войну. На наш взгляд, по моему личному мнению, люди, которые сейчас работают на наших сталелитейных заводах, так же важны для победы Украины, как и солдаты на передовой", – цитирует издание слова генерального директора "Метинвест" Юрия Рыженкова.