Наборы от гуманитарного проекта "Спасаем жизни" получили уже 55 тысяч человек

Он уточнил, что меморандум с координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, который гуманитарный проект подписал на днях, позволит увеличить объемы ежемесячной помощи на 200 тонн.

"По международным оценкам, каждый пятый украинец сегодня сталкивается с голодом. Наши партнеры знают, какие продукты питания у нас в приоритете, чтобы оказать помощь самым незащищенным слоям населения – инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Именно для них формируются помощь из самых необходимых продуктов питания. Эти наборы формируются по стандартам ВОЗ, его хватает на 10–14 дней сбалансированного питания. Такие наборы получили уже 55 тысяч человек. А благодаря партнерству, подписанному с министерством Германии, мы сможем увеличить это количество до 100 тысяч человек", – рассказал Вишняков.

По его словам, уже 88 компаний принимают участие в проекте либо перечислением средств, либо передачей продуктов. Такое доверие партнеров вызвано репутацией акционера Рината Ахметова и прозрачностью компаний "Метинвест", ДТЭК, убежден руководитель проекта. Большое значение, по его словам, также имеет тот факт, что Фонд Рината Ахметова помогает украинцам, пострадавшим от военного конфликта с РФ, еще с 2014 года.

"Сейчас, конечно, другие масштабы и другие запросы. Но мы стараемся помочь как можно большему количеству людей, и самая большая для нас сложность – это логистика. Организована доставка продуктов железной дорогой, автомобильным транспортом. К сожалению, остается недоступной морская логистика, и вся нагрузка легла на железную дорогу. Но мы справляемся: мы доставили уже 2,5 тысячи тонн продуктов. Для сравнения: это состав в 120 вагонов. Мы планируем доставить еще 1000 тонн", – пояснил Вишняков.

Он уточнил, что проект находится в плотном контакте с военными администрациями городов и именно они определяют объем помощи, который необходим, сколько социально незащищенных людей там находится, сколько людей остается в городах, которые находятся в эпицентре боевых действий.

Контекст:

Фонд Do it together гуманитарного проекта "Спасаем жизни" подписал меморандум о сотрудничестве c координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках этого меморандума планируется, что Украина будет получать от Германии 200 тонн помощи ежемесячно, что позволит увеличить количество украинцев, которые эту помощь получают, до 100 тысяч человек.