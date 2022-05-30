ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наборы от гуманитарного проекта "Спасаем жизни" получили уже 55 тысяч человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
88 компаний принимают участие в проекте перечислением денег или передачей продуктов
88 компаний принимают участие в проекте перечислением денег или передачей продуктов
Фото: Фонд Рината Ахметова / Facebook

Уже 55 тысяч украинцев получили продуктовые наборы от гуманитарного проекта "Спасаем жизни", созданного группой "Метинвест" и ДТЭК при координации Фонда Рината Ахметова. Партнерами проекта стали 88 компаний со всего мира, рассказал руководитель проекта Александр Вишняков в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24".

Он уточнил, что меморандум с координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, который гуманитарный проект подписал на днях, позволит увеличить объемы ежемесячной помощи на 200 тонн.

"По международным оценкам, каждый пятый украинец сегодня сталкивается с голодом. Наши партнеры знают, какие продукты питания у нас в приоритете, чтобы оказать помощь самым незащищенным слоям населения – инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Именно для них формируются помощь из самых необходимых продуктов питания. Эти наборы формируются по стандартам ВОЗ, его хватает на 10–14 дней сбалансированного питания. Такие наборы получили уже 55 тысяч человек. А благодаря партнерству, подписанному с министерством Германии, мы сможем увеличить это количество до 100 тысяч человек", – рассказал Вишняков.

По его словам, уже 88 компаний принимают участие в проекте либо перечислением средств, либо передачей продуктов. Такое доверие партнеров вызвано репутацией акционера Рината Ахметова и прозрачностью компаний "Метинвест", ДТЭК, убежден руководитель проекта. Большое значение, по его словам, также имеет тот факт, что Фонд Рината Ахметова помогает украинцам, пострадавшим от военного конфликта с РФ, еще с 2014 года.

"Сейчас, конечно, другие масштабы и другие запросы. Но мы стараемся помочь как можно большему количеству людей, и самая большая для нас сложность – это логистика. Организована доставка продуктов железной дорогой, автомобильным транспортом. К сожалению, остается недоступной морская логистика, и вся нагрузка легла на железную дорогу. Но мы справляемся: мы доставили уже 2,5 тысячи тонн продуктов. Для сравнения: это состав в 120 вагонов. Мы планируем доставить еще 1000 тонн", – пояснил Вишняков.

Он уточнил, что проект находится в плотном контакте с военными администрациями городов и именно они определяют объем помощи, который необходим, сколько социально незащищенных людей там находится, сколько людей остается в городах, которые находятся в эпицентре боевых действий.

Контекст:

Фонд Do it together гуманитарного проекта "Спасаем жизни" подписал меморандум о сотрудничестве c координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках этого меморандума планируется, что Украина будет получать от Германии 200 тонн помощи ежемесячно, что позволит увеличить количество украинцев, которые эту помощь получают, до 100 тысяч человек.

Теги: Германия, продукты, ДТЭК, Метинвест, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (165464)
2
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (63578)
3
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (31502)
4
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (27119)
5
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23191)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (19897)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (19792)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (19398)
 
 
 
 