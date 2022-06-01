Ахметов передал на гуманитарные программы и помощь ВСУ 2,4 млрд грн – заявление СКМ

Гуманитарная помощь охватила на данный момент 2,5 млн человек, сообщили в пресс-службе компании Фото: scm.com.ua

"Значительная часть этой суммы – гуманитарная помощь мирным. За 90 дней войны Фонд Рината Ахметова передал 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и 185 тысяч продуктовых наборов. Чтобы помощь была максимально эффективной, ее направления и объемы определяются в координации с центральными и местными властями", – отметили в СКМ.

В общей сложности гуманитарная помощь охватила на данный момент 2,5 млн человек, добавили в пресс-службе.

"Крайне важным направлением остается поддержка ВСУ, ТрО и других силовых подразделений, ведущих борьбу за Украину. Наши защитники получили автотранспорт, дроны, специальные технические средства (от тепловизоров до дальномеров), фортификационные сооружения, одежду и обувь, бронежилеты и каски, аптечки и турникеты, рации, горючее и т.д.", – сообщили в компании.

В прифронтовых городах благодаря инициативе бизнесов "Метинвест" и ДТЭК "Спасаем жизнь" создается стратегический запас продуктов, больницы получают необходимые препараты и материалы, социально незащищенные категории – вещи первой необходимости.

В городах присутствия бизнесов СКМ развернуты центры поддержки граждан. В первую очередь помощь оказывается социально незащищенным лицам и вынужденным переселенцам. Для эвакуированных создаются рабочие места, обустраиваются убежища. Коммунальным службам населенных пунктов предоставляется все возможное – от топлива до средств индивидуальной защиты работников. Эвакуационные поезда "Укрзалізниці" получают на безвозмездной основе уголь", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ДТЭК и "Укртелекома" ежедневно поддерживают работу критической инфраструктуры Украины, возвращая свет и связь в дома украинцев после обстрелов.

"Так, за май электромонтеры ДТЭК вернули свет для более 687 тысяч семей, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Кроме того, с начала полномасштабной войны ДТЭК бесплатно предоставляет электроэнергию для более чем 100 учреждений здравоохранения и оборонных учреждений. Благодаря этому бюджетные и коммунальные учреждения сэкономили 137 млн грн", – сообщили в СКМ.

Футбольный клуб "Шахтер" развернул на стадионе "Арена Львов" Shelter Centre, который принял сотни переселенцев. Клуб провел серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Средства от реализации билетов и рекламы (всего 25,6 млн грн) были направлены на помощь защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам и детям, пострадавшим от войны.

В компании напомнили, что Фонд Рината Ахметова также занимается наполнением музея "Голоса мирных" – крупнейшего архива свидетельств украинцев о событиях войны с Россией. На этот. момент собрано более 15 тысяч историй людей, пострадавших от войны.