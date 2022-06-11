СМИ узнали, что Украина пыталась деблокировать "Азовсталь", но операция провалилась

По словам собеседников издания, деблокада Мариуполя была возможна на первых этапах, но с каждым днем становилась все менее реальной.

Президент Владимир Зеленский и верхушка командования армии, по данным журналистов, тоже разделяли осторожный оптимизм по поводу возможности освобождения защитников "Азовстали".

Поэтому одна попытка деблокады была не только спланирована, но и воплощена в жизнь. Она состоялась после нескольких недель блокады Мариуполя. Под общим командованием ГУР из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в город.

В составе этого подразделения была часть сотрудников ГУР, часть военных из ВСУ, часть бойцов "Азова", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого.

По словам собеседника издания, сначала планировалось, что им дадут танков и бронемашин более 80 единиц, однако, когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов (до 20 штук).

Несмотря на это, группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10–15 км, наткнулась на яростную защиту и вынуждена была отступить.

Собеседники "Украинской правды" подчеркивают, что для успешности деблокады в поддержку украинских сил должен был проходить одновременный встречный прорыв мариупольского гарнизона. Но это стало нереально после действий 36-й бригады морской пехоты.

Сначала 4 апреля один батальон 36-й бригады внезапно сдался в плен, а затем неожиданно командир 36-й бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, принял решение пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым лишился многих людей. Также, по словам командира "Азова" Дениса Прокопенко, многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен.

Другой собеседник журналистов, близкий к "Азову", рассказал, что морпехи сдались с танками, с РСЗО и боеприпасами, чем очень ослабили силы обороны.

После этого стало ясно, что деблокада малыми силами с неоккупированной территории даже на одном направлении невозможна.