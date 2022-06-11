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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ узнали, что Украина пыталась деблокировать "Азовсталь", но операция провалилась

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные
Фото: EPA

Украина не только спланировала, но и пыталась провести деблокаду завода "Азовсталь" в Мариуполе (Донецкая область). Однако попытки деблокады провалились, о причинах 9 июня рассказали журналистам "Украинской правды" источники.

По словам собеседников издания, деблокада Мариуполя была возможна на первых этапах, но с каждым днем становилась все менее реальной.

Президент Владимир Зеленский и верхушка командования армии, по данным журналистов, тоже разделяли осторожный оптимизм по поводу возможности освобождения защитников "Азовстали".

Поэтому одна попытка деблокады была не только спланирована, но и воплощена в жизнь. Она состоялась после нескольких недель блокады Мариуполя. Под общим командованием ГУР из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в город.

В составе этого подразделения была часть сотрудников ГУР, часть военных из ВСУ, часть бойцов "Азова", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого.

По словам собеседника издания, сначала планировалось, что им дадут танков и бронемашин более 80 единиц, однако, когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов (до 20 штук).

Несмотря на это, группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10–15 км, наткнулась на яростную защиту и вынуждена была отступить.

Собеседники "Украинской правды" подчеркивают, что для успешности деблокады в поддержку украинских сил должен был проходить одновременный встречный прорыв мариупольского гарнизона. Но это стало нереально после действий 36-й бригады морской пехоты.

Сначала 4 апреля один батальон 36-й бригады внезапно сдался в плен, а затем неожиданно командир 36-й бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, принял решение пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым лишился многих людей. Также, по словам командира "Азова" Дениса Прокопенко, многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен.

Другой собеседник журналистов, близкий к "Азову", рассказал, что морпехи сдались с танками, с РСЗО и боеприпасами, чем очень ослабили силы обороны.

После этого стало ясно, что деблокада малыми силами с неоккупированной территории даже на одном направлении невозможна.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, морская пехота, война России против Украины
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