СМИ узнали, что Украина пыталась деблокировать "Азовсталь", но операция провалилась

По словам собеседников издания, деблокада Мариуполя была возможна на первых этапах, но с каждым днем становилась все менее реальной.
Президент Владимир Зеленский и верхушка командования армии, по данным журналистов, тоже разделяли осторожный оптимизм по поводу возможности освобождения защитников "Азовстали".
Поэтому одна попытка деблокады была не только спланирована, но и воплощена в жизнь. Она состоялась после нескольких недель блокады Мариуполя. Под общим командованием ГУР из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в город.
В составе этого подразделения была часть сотрудников ГУР, часть военных из ВСУ, часть бойцов "Азова", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого.
По словам собеседника издания, сначала планировалось, что им дадут танков и бронемашин более 80 единиц, однако, когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов (до 20 штук).
Несмотря на это, группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10–15 км, наткнулась на яростную защиту и вынуждена была отступить.
Собеседники "Украинской правды" подчеркивают, что для успешности деблокады в поддержку украинских сил должен был проходить одновременный встречный прорыв мариупольского гарнизона. Но это стало нереально после действий 36-й бригады морской пехоты.
Сначала 4 апреля один батальон 36-й бригады внезапно сдался в плен, а затем неожиданно командир 36-й бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, принял решение пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым лишился многих людей. Также, по словам командира "Азова" Дениса Прокопенко, многие люди были брошены на произвол судьбы, и они просто попали в плен.
Другой собеседник журналистов, близкий к "Азову", рассказал, что морпехи сдались с танками, с РСЗО и боеприпасами, чем очень ослабили силы обороны.
После этого стало ясно, что деблокада малыми силами с неоккупированной территории даже на одном направлении невозможна.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.