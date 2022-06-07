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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужно признать, они не в комфортных условиях". Данилов – об условиях содержания военных, выведенных с "Азовстали"

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Защитники "Азовстали" выполнили все задачи, которые перед ними ставило высшее военно-политическое руководство Украины, сказал Данилов
Защитники "Азовстали" выполнили все задачи, которые перед ними ставило высшее военно-политическое руководство Украины, сказал Данилов
Фото: ЕРА

Сейчас в плену российских оккупационных войск находится 2439 украинских военнослужащих, выведенных с территории завода "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой области). Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью "24 каналу", которое вышло 6 июня.

"2439 наших защитников, которые героически защищали Мариуполь, выполнили все задачи, которые перед ними ставило высшее военно-политическое руководство. Они на сегодняшний день находятся не в комфортных условиях, это нужно признать. По крайней мере они живы и здоровы. У них есть еда, есть вода. Относительно качества – конечно, нам бы хотелось, чтобы это было иначе. Но нужно понимать, что они находятся у врага. Мы будем надеяться, что рано или поздно они вернутся в нашу страну. Все будут живы и здоровы", – рассказал Данилов. 

Он подчеркнул, что сдача в плен была вынужденным шагом, на который пошли, когда у военных уже не было возможности больше защищать Мариуполь. Данилов заявил, что Украинское государство делает все зависящее от него, чтобы добиться их возвращения. 

"Президент этим вопросом тоже занимается, есть соответствующие ведомства... Однако много информации сейчас закрыто, чтобы все эти процессы не сорвались", – добавил секретарь СНБО.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, Мариуполь, Азовсталь, пленные, Алексей Данилов
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