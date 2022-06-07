"Нужно признать, они не в комфортных условиях". Данилов – об условиях содержания военных, выведенных с "Азовстали"

"2439 наших защитников, которые героически защищали Мариуполь, выполнили все задачи, которые перед ними ставило высшее военно-политическое руководство. Они на сегодняшний день находятся не в комфортных условиях, это нужно признать. По крайней мере они живы и здоровы. У них есть еда, есть вода. Относительно качества – конечно, нам бы хотелось, чтобы это было иначе. Но нужно понимать, что они находятся у врага. Мы будем надеяться, что рано или поздно они вернутся в нашу страну. Все будут живы и здоровы", – рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что сдача в плен была вынужденным шагом, на который пошли, когда у военных уже не было возможности больше защищать Мариуполь. Данилов заявил, что Украинское государство делает все зависящее от него, чтобы добиться их возвращения.

"Президент этим вопросом тоже занимается, есть соответствующие ведомства... Однако много информации сейчас закрыто, чтобы все эти процессы не сорвались", – добавил секретарь СНБО.