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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты в Мариуполе дали указания учителям записать видео, как дети поют гимн России – советник мэра

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В Мариуполе осталось около 100 тыс. человек
В Мариуполе осталось около 100 тыс. человек
Фото: EPA

Российские оккупанты дали указание учителям в Мариуполе Донецкой области, чтобы они записали видео с исполнением детьми гимна России. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в Telegram 7 июня.

"Оккупационные власти города дали указание учителям, работникам детских центров и детских садов (которые запустились) ко "дню России" 12 июня обеспечить видеозапись исполнения детьми гимна России и "молодых республик". Видеозаписи будут массово распространяться в подтверждение "радости прихода России" флешмобом "мы ждали восемь лет", – написал он.

В случае отказа, по данным Андрющенко, учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки их и их семей.

"Принуждение детей к пропаганде – какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?" – написал советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую террористами "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Мариуполь, дети, война России против Украины, Петр Андрющенко
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