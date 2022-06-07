Российские оккупанты в Мариуполе дали указания учителям записать видео, как дети поют гимн России – советник мэра

"Оккупационные власти города дали указание учителям, работникам детских центров и детских садов (которые запустились) ко "дню России" 12 июня обеспечить видеозапись исполнения детьми гимна России и "молодых республик". Видеозаписи будут массово распространяться в подтверждение "радости прихода России" флешмобом "мы ждали восемь лет", – написал он.
В случае отказа, по данным Андрющенко, учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки их и их семей.
"Принуждение детей к пропаганде – какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?" – написал советник мэра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую террористами "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.