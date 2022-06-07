Российские оккупанты в Мариуполе дали указания учителям записать видео, как дети поют гимн России – советник мэра

В Мариуполе осталось около 100 тыс. человек Фото: EPA

"Оккупационные власти города дали указание учителям, работникам детских центров и детских садов (которые запустились) ко "дню России" 12 июня обеспечить видеозапись исполнения детьми гимна России и "молодых республик". Видеозаписи будут массово распространяться в подтверждение "радости прихода России" флешмобом "мы ждали восемь лет", – написал он.

В случае отказа, по данным Андрющенко, учителям угрожают арестом и исключением из списков на получение гуманитарки их и их семей.

"Принуждение детей к пропаганде – какие еще грани нацизма придумают россияне в Мариуполе ради картинки?" – написал советник мэра.

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