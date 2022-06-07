Оккупанты "деукраинизируют" стелу с надписью "Маріуполь" при въезде в город – мэрия

"Оккупанты "деукраинизируют" стелу "Маріуполь". Тем временем люди в самом Мариуполе голодают. До сих пор нет воды, света и газа. Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии. "Русский мир" – он такой", – прокомментировали в мэрии.

Пропагандист в сюжете RT рассказывает о начале демонтажа стелы и заявляет, что надпись на украинском "будет исправлена на нормальное русское название".

Эта стела установлена на въезде в Мариуполь со стороны оккупированного Донецка, в 2020 году полицейские и школьники города украсили ее орнаментом, стилизованным под вышивку, сообщала пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Как информировал горсовет, дорожные указатели оккупанты в Мариуполе сменили еще раньше. Буквы і в названии города на табличках нет с начала мая.