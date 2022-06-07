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Оккупанты "деукраинизируют" стелу с надписью "Маріуполь" при въезде в город – мэрия

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Оккупанты решили снести эту стелу
Оккупанты решили снести эту стелу
Фото: krymr.com

Российские оккупанты решили демонтировать стелу с названием Мариуполя на украинском. Об этом сообщила пресс-служба горсовета 7 июня, опубликовав фрагмент сюжета российских пропагандистов телеканала RT.

"Оккупанты "деукраинизируют" стелу "Маріуполь". Тем временем люди в самом Мариуполе голодают. До сих пор нет воды, света и газа. Город полностью разрушен и уже на грани эпидемии. "Русский мир" – он такой", – прокомментировали в мэрии. 

Пропагандист в сюжете RT рассказывает о начале демонтажа стелы и заявляет, что надпись на украинском "будет исправлена на нормальное русское название". 

Эта стела установлена на въезде в Мариуполь со стороны оккупированного Донецка, в 2020 году полицейские и школьники города украсили ее орнаментом, стилизованным под вышивку, сообщала пресс-служба патрульной полиции Донецкой области. 

https://www.facebook.com/MariupolPolice/videos/367582701102930/

Как информировал горсовет, дорожные указатели оккупанты в Мариуполе сменили еще раньше. Буквы і в названии города на табличках нет с начала мая. 

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, украинский язык, русский мир, российские оккупанты
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