"Россия выбрала самый циничный сценарий из всех возможных". Оккупанты хотят закрыть Мариуполь из-за холеры – мэрия

"Наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных, которые могут попадать с результатом эпидемии, и слово "холера" звучит уже не только в ВОЗ, но и внутри города, со стороны оккупационных властей и их кураторов. Поэтому город закрывается. И это для нас очень грустно. Потому что из всех сценариев борьбы с эпидемией, по нашему мнению, Россия выбрала самый циничный: просто закрыть людей в городе, оставить все как есть – кто выживет, тот выживет", – сказал он.

Андрющенко сообщил, что в Мариуполе проблемы с питьевой водой – уровень воды в природных источниках с наступлением лета уменьшился и еще уменьшится, поэтому люди получают воду "в лучшем случае раз в два дня".

Также он обратил внимание на нехватку продовольствия. Гуманитарку, которую выдают оккупанты, сокращают, а других способов найти еду нет, заявил Андрющенко. По его данным, гуманитарную помощь с 1 июля будут выдавать только пенсионерам и нетрудоспособным лицам.

"Трудно передать реалии Мариуполя по поводу тел погибших. Город превратился в такое, что везде трупы, тела погибших, которые складываются, потому что оккупанты не могут справиться с таким безумным количеством. Даже хоронить их в братских могилах не хватает сил", – добавил он.

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