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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия выбрала самый циничный сценарий из всех возможных". Оккупанты хотят закрыть Мариуполь из-за холеры – мэрия

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В Мариуполе, по данным украинской власти, осталось около 100 тыс. человек
В Мариуполе, по данным украинской власти, осталось около 100 тыс. человек
Фото: ЕРА

Российские оккупанты хотят закрыть Мариуполь Донецкой области из-за возможной вспышки холеры. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в ходе национального телемарафона 6 июня, трансляция велась в том числе на канале "Рада".

"Наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных, которые могут попадать с результатом эпидемии, и слово "холера" звучит уже не только в ВОЗ, но и внутри города, со стороны оккупационных властей и их кураторов. Поэтому город закрывается. И это для нас очень грустно. Потому что из всех сценариев борьбы с эпидемией, по нашему мнению, Россия выбрала самый циничный: просто закрыть людей в городе, оставить все как есть – кто выживет, тот выживет", – сказал он. 

Андрющенко сообщил, что в Мариуполе проблемы с питьевой водой – уровень воды в природных источниках с наступлением лета уменьшился и еще уменьшится, поэтому люди получают воду "в лучшем случае раз в два дня".

Также он обратил внимание на нехватку продовольствия. Гуманитарку, которую выдают оккупанты, сокращают, а других способов найти еду нет, заявил Андрющенко. По его данным, гуманитарную помощь с 1 июля будут выдавать только пенсионерам и нетрудоспособным лицам. 

"Трудно передать реалии Мариуполя по поводу тел погибших. Город превратился в такое, что везде трупы, тела погибших, которые складываются, потому что оккупанты не могут справиться с таким безумным количеством. Даже хоронить их в братских могилах не хватает сил", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: эпидемия, Мариуполь, война России против Украины, холера, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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