В сети сообщают о платной эвакуации из Мариуполя. Советник мэра предупреждает, что это фейк

Каналы сообщают, что якобы эвакуация из Мариуполя, из района "Порт-сити", в Запорожье проводится под патронатом ООН и Красного Креста.
"Предлагают за деньги услуги собственных перевозчиков, которые будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой Telegram-канал", – пишет Андрющенко.
По словам советника мэра, эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуг. Он также опубликовал телефон мошенников: +30683279596.
"Никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется. Никаких уведомлений об этом не было. Не верьте мошенникам. Проверяйте информацию исключительно в официальных источниках или проверенных источниках", – обратился он к местным жителям.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по "осторожным оценкам" жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.