В сети сообщают о платной эвакуации из Мариуполя. Советник мэра предупреждает, что это фейк

Каналы сообщают, что якобы эвакуация из Мариуполя, из района "Порт-сити", в Запорожье проводится под патронатом ООН и Красного Креста.

"Предлагают за деньги услуги собственных перевозчиков, которые будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой Telegram-канал", – пишет Андрющенко.

По словам советника мэра, эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуг. Он также опубликовал телефон мошенников: +30683279596.

"Никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется. Никаких уведомлений об этом не было. Не верьте мошенникам. Проверяйте информацию исключительно в официальных источниках или проверенных источниках", – обратился он к местным жителям.

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