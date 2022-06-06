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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В сети сообщают о платной эвакуации из Мариуполя. Советник мэра предупреждает, что это фейк

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Эвакуацию из Мариуполя не проводят, отметил Андрющенко
Эвакуацию из Мариуполя не проводят, отметил Андрющенко
Фото: EPA

Некоторые Telegram-каналы распространяют фейки об организации эвакуации из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.

Каналы сообщают, что якобы эвакуация из Мариуполя, из района "Порт-сити", в Запорожье проводится под патронатом ООН и Красного Креста.

"Предлагают за деньги услуги собственных перевозчиков, которые будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой Telegram-канал", – пишет Андрющенко.

По словам советника мэра, эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуг. Он также опубликовал телефон мошенников: +30683279596.

"Никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется. Никаких уведомлений об этом не было. Не верьте мошенникам. Проверяйте информацию исключительно в официальных источниках или проверенных источниках", – обратился он к местным жителям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по "осторожным оценкам" жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, эвакуация, война России против Украины, фейк, Петр Андрющенко
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