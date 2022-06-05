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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе на пляже взорвались на мине восьмилетний ребенок и взрослый – советник мэра

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В оккупационной администрации Мариуполя сообщали, что пляжи разминированы и открыты к посещению, отметил советник мэра
В оккупационной администрации Мариуполя сообщали, что пляжи разминированы и открыты к посещению, отметил советник мэра
Фото: EPA

Два человека, в том числе восьмилетний мальчик, погибли от взрыва мины 3 июня на пляже "Песчаный" во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Об этом 5 июня в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Песчаный" – пляж, примыкающий к мариупольскому порту, который так показательно роботами-минерами на камеру был разминирован оккупантами. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Последствия – две смерти мариупольцев, – написал Андрющенко. – Еще две смерти на руках у Иващенко. Еще две смерти на руках российских военных".

По его словам, несмотря на трагедию, оккупационная администрация Мариуполя вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляжи.

"Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", – резюмировал советник мэра города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, смерть, оккупация, Мариуполь, пляж, вторжение, жертвы, советник, война России против Украины, разминирование, взрывы, трагедия, мины, мальчик, ребенок, мэр, Петр Андрющенко
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