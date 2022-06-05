В Мариуполе на пляже взорвались на мине восьмилетний ребенок и взрослый – советник мэра

В оккупационной администрации Мариуполя сообщали, что пляжи разминированы и открыты к посещению, отметил советник мэра Фото: EPA

Об этом 5 июня в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Песчаный" – пляж, примыкающий к мариупольскому порту, который так показательно роботами-минерами на камеру был разминирован оккупантами. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Последствия – две смерти мариупольцев, – написал Андрющенко. – Еще две смерти на руках у Иващенко. Еще две смерти на руках российских военных".

По его словам, несмотря на трагедию, оккупационная администрация Мариуполя вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляжи.

"Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", – резюмировал советник мэра города.

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