В Мариуполе на пляже взорвались на мине восьмилетний ребенок и взрослый – советник мэра

Об этом 5 июня в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"Песчаный" – пляж, примыкающий к мариупольскому порту, который так показательно роботами-минерами на камеру был разминирован оккупантами. После этого разминирования глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты к посещению. Последствия – две смерти мариупольцев, – написал Андрющенко. – Еще две смерти на руках у Иващенко. Еще две смерти на руках российских военных".
По его словам, несмотря на трагедию, оккупационная администрация Мариуполя вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляжи.
"Красивые фото и видео им точно важнее жизни людей", – резюмировал советник мэра города.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.