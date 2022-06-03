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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы шли по трупам. Они были везде". Житель Мариуполя рассказал, как выбирался из оккупированного города

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Лукашов остался без глаза после выстрела российского танка по жилому дому
Лукашов остался без глаза после выстрела российского танка по жилому дому
Фото: life.pravda.com.ua

Житель Мариуполя, мастер металлургического комбината Александр Лукашов в результате российского вторжения получил тяжелое ранение, его жена и мать погибли. После лечения он прошел фильтрацию в оккупированном Донецке и через Россию добрался в Грецию к дочери. Об этом Лукашов рассказал в интервью "Українській правді. Життя", опубликованном 3 июня.

По его словам, микрорайон, в котором они жили, россияне начали обстреливать 27–28 февраля. После этого супруги переехали к матери Лукашова. 3 марта его жена Ольга увидела под окнами российский танк и позвала мужа посмотреть.

"Вдруг я услышал звук танкового дизельного двигателя. Потом – как поворачивается башня танка, как работает механика. Я понял, что он остановился и повернулся к нашему дому", – рассказал Лукашов.

Затем он почувствовал удар, осколками оконного стекла мужчине разрезало лицо и глаз. Его жена в момент выстрела находилась в кухне, он увидел ее под обломками и попытался достать.

"Я кричал: “Оля, помогай себе руками и ногами!” Я наконец вытащил ее, положил на плиту и перевернул. На меня смотрели ее мертвые глаза. Потом мне долго мерещился этот взгляд. Когда я ее тащил, она уже была мертва. Я проверил пульс. И заметил, как стали синеть ее ногти", – рассказал Лукашов.

Из квартиры раненого мужчину эвакуировали медики. В больнице Лукашов узнал, что его мать тоже погибла.

Он рассказал, что провел в больничной палате с выбитыми окнами около трех недель. Число раненых жителей Мариуполя, поступающих в больницу, постоянно увеличивалось. Ежедневно, по его словам, от ран умирали пять-шесть человек. К тому моменту, когда мужчина выписался из больницы, почти весь двор был заполнен телами погибших.

После выписки Лукашов неделю под обстрелами пробирался в западную часть Мариуполя, собираясь выехать оттуда в Запорожье. "Военные из "Азова" говорят, что в Мариуполе погибло где-то 20–25 тыс. человек. Мне кажется, больше. Мы шли по трупам. Они были везде!" – сказал он.

Выехать в Запорожье у мужчины не получилось, так как российские оккупанты разрешили выезд только в Донецк. Там Лукашову удалось связаться с дочерью, которая живет в Греции: она нашла водителя, готового отвезти отца через Россию в Латвию. После Лукашов дал взятку местному "МЧСнику", чтобы без очереди пройти фильтрацию.

До Латвии Лукашов добирался трое суток. "Видели бы вы эту Россию. Это ужас! Состояние страны определяется состоянием ее сел и дорог. Везде сплошная разруха, мусор на обочинах. Какое у меня было отношении к России, такое и осталось: только убивать и грабить [они могут], а построить ничего не умеют и не умели", – сказал он.

Получив разрешение на выезд из России в Латвию, мужчина, по его словам, "впервые почувствовал себя живым". Из Латвии, через Польшу и Сицилию, Лукашов добрался до Греции. "УП. Життя" отмечает, что ему еще необходима реабилитация после ранения, однако Александр уже ищет работу.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом  и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая фильтрации.

3 июня городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, Мариуполь, российская агрессия, война России против Украины
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