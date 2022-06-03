Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" эвакуировался из города

"Они это сделали! Тот самый мальчик, который написал свой "Мариупольский дневник," и его семья на 100-й день войны смогли выехать из оккупированного Мариуполя! Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас находятся в Запорожье!" – написал Сосновский.
Историю восьмилетнего Егора и его семьи опубликовало издание "BBC News Украина".
В первые дни войны мальчик, его мама, сестра и двоюродный дедушка (фотограф Евгений Сосновский) попали под обстрел и получили ранения. Выбраться из города не удалось, и пересиживать бомбежки им пришлось в соседском подвале. Тогда Егор начал вести дневник.
Сосновский выбрался из Мариуполя после двух месяцев блокады. В начале мая он опубликовал фотографии записей внука, которые стали популярными в сети.
Ребенок вел дневник на русском языке – рассказывал, как проходят его будни, писал о смертях и ранениях родственников. В дневнике он также рисовал танки и российских солдат, которые стреляют в безоружных людей.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Жертвами российского вторжения в Мариуполе Донецкой области стали более 20 тыс. человек. Еще тысячи могут погибнуть из-за гуманитарной катастрофы в городе, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. В городе до сих пор находятся 100 тыс. жителей, они ждут эвакуации.