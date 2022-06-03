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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" эвакуировался из города

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Юный автор "Мариупольского дневника" (на фото слева) три месяца был в оккупации
Юный автор "Мариупольского дневника" (на фото слева) три месяца был в оккупации
Фото: Evgeny Sosnovsky / Facebook

Восьмилетний Егор из Мариуполя Донецкой области, который вел дневник об оккупации города армией РФ, смог эвакуироваться в Запорожье. Об этом вечером 2 июня сообщил в Facebook его родственник, фотограф Евгений Сосновский.

"Они это сделали! Тот самый мальчик, который написал свой "Мариупольский дневник," и его семья на 100-й день войны смогли выехать из оккупированного Мариуполя! Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас находятся в Запорожье!" – написал Сосновский.

https://www.facebook.com/evgeny.sosnovsky/posts/5195146580573586

Историю восьмилетнего Егора и его семьи опубликовало издание "BBC News Украина".

В первые дни войны мальчик, его мама, сестра и двоюродный дедушка (фотограф Евгений Сосновский) попали под обстрел и получили ранения. Выбраться из города не удалось, и пересиживать бомбежки им пришлось в соседском подвале. Тогда Егор начал вести дневник.

Сосновский выбрался из Мариуполя после двух месяцев блокады. В начале мая он опубликовал фотографии записей внука, которые стали популярными в сети.

Ребенок вел дневник на русском языке – рассказывал, как проходят его будни, писал о смертях и ранениях родственников. В дневнике он также рисовал танки и российских солдат, которые стреляют в безоружных людей.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Жертвами российского вторжения в Мариуполе Донецкой области стали более 20 тыс. человек. Еще тысячи могут погибнуть из-за гуманитарной катастрофы в городе, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. В городе до сих пор находятся 100 тыс. жителей, они ждут эвакуации.

Теги: Украина, оккупация, Мариуполь, эвакуация, война России против Украины
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