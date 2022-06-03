Восьмилетний автор "Мариупольского дневника" эвакуировался из города

Юный автор "Мариупольского дневника" (на фото слева) три месяца был в оккупации Фото: Evgeny Sosnovsky / Facebook

"Они это сделали! Тот самый мальчик, который написал свой "Мариупольский дневник," и его семья на 100-й день войны смогли выехать из оккупированного Мариуполя! Двое раненых детей, их раненая мать и бабушка уже в безопасности и сейчас находятся в Запорожье!" – написал Сосновский.

Историю восьмилетнего Егора и его семьи опубликовало издание "BBC News Украина".

В первые дни войны мальчик, его мама, сестра и двоюродный дедушка (фотограф Евгений Сосновский) попали под обстрел и получили ранения. Выбраться из города не удалось, и пересиживать бомбежки им пришлось в соседском подвале. Тогда Егор начал вести дневник.

Сосновский выбрался из Мариуполя после двух месяцев блокады. В начале мая он опубликовал фотографии записей внука, которые стали популярными в сети.

Ребенок вел дневник на русском языке – рассказывал, как проходят его будни, писал о смертях и ранениях родственников. В дневнике он также рисовал танки и российских солдат, которые стреляют в безоружных людей.