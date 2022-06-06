В Мариуполе "гуманитарка" от РФ – это 400 наборов на 2000 людей, каждый час до 10 человек падают в обморок – мэрия

По данным мэрии Мариуполя, в городе осталось около 100 тыс. человек Фото: ЕРА

"Ежедневная очередь за "гуманитаркой" (фактически за едой) в бывшем ТЦ "Метро" достигает от 1500 до 2000 человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по шесть часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек увозят в больницу из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно", – написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что "гумпомощь" от России – издевательство над жителями Мариуполя, однако людям приходится это терпеть, поскольку другого пути получить еду нет.

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