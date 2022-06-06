ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе "гуманитарка" от РФ – это 400 наборов на 2000 людей, каждый час до 10 человек падают в обморок – мэрия

По данным мэрии Мариуполя, в городе осталось около 100 тыс. человек
По данным мэрии Мариуполя, в городе осталось около 100 тыс. человек
Фото: ЕРА

Людям в оккупированном Мариуполе Донецкой области приходится терпеть унижения ради российской "гуманитарной помощи". Об этом 6 июня в Telegram заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Ежедневная очередь за "гуманитаркой" (фактически за едой) в бывшем ТЦ "Метро" достигает от 1500 до 2000 человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по шесть часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек увозят в больницу из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно", – написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что "гумпомощь" от России – издевательство над жителями Мариуполя, однако людям приходится это терпеть, поскольку другого пути получить еду нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по "осторожным оценкам" жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, гуманитарная помощь, война России против Украины, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее G
Алеся БАЦМАН
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо G
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (186595)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (67403)
3
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (30093) G
4
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (28658)
5
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (24598)
6
Стало известно, в каких странах теперь будет выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (22358)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16585)
8
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (15710)
 
 
 
 