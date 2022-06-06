В Мариуполе "гуманитарка" от РФ – это 400 наборов на 2000 людей, каждый час до 10 человек падают в обморок – мэрия

"Ежедневная очередь за "гуманитаркой" (фактически за едой) в бывшем ТЦ "Метро" достигает от 1500 до 2000 человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по шесть часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек увозят в больницу из-за обморока. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно", – написал Андрющенко.
Он подчеркнул, что "гумпомощь" от России – издевательство над жителями Мариуполя, однако людям приходится это терпеть, поскольку другого пути получить еду нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по "осторожным оценкам" жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.