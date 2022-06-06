"Смогут выпускать марки серии "мертві орки не гудуть". Россияне захватили отделения "Укрпошти" в Мариуполе

Россияне вместе с Мариуполем временно захватили городские отделения "Укрпошти" и присвоили им свои индексы Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Россия хотела украсть у Украины будущее, но пока сосредоточилась на воровстве микроволновок и унитазов. Здесь они мастера международного класса. Даже специальную почту к этому подключили. После окончания операции "z-унитаз", они перешли к нашей почте", – написал Смелянский.

Он сообщил, что отделения "Укрпошти" в Мариуполе, которые не были уничтожены во время российских бомбежек, теперь во временном распоряжении оккупантов. Им присвоили шестизначные российские индексы.

Смелянский выразил надежду, что "пока там из Москвы будут идти поздравительные открытки", ВСУ успеют вернуть контроль над городом.

"А вот почта "ДНР" сможет и в дальнейшем (до своей ликвидации и денацификации) выпускать расширенные выпуски марок в серии "мертві орки не гудуть", – добавил Смелянский.

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