"Смогут выпускать марки серии "мертві орки не гудуть". Россияне захватили отделения "Укрпошти" в Мариуполе

"Россия хотела украсть у Украины будущее, но пока сосредоточилась на воровстве микроволновок и унитазов. Здесь они мастера международного класса. Даже специальную почту к этому подключили. После окончания операции "z-унитаз", они перешли к нашей почте", – написал Смелянский.
Он сообщил, что отделения "Укрпошти" в Мариуполе, которые не были уничтожены во время российских бомбежек, теперь во временном распоряжении оккупантов. Им присвоили шестизначные российские индексы.
Смелянский выразил надежду, что "пока там из Москвы будут идти поздравительные открытки", ВСУ успеют вернуть контроль над городом.
"А вот почта "ДНР" сможет и в дальнейшем (до своей ликвидации и денацификации) выпускать расширенные выпуски марок в серии "мертві орки не гудуть", – добавил Смелянский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что, по "осторожным оценкам", жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.