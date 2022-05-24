Марку "Мрія" выпустят в июне, на ней будет детский рисунок

Выпуск марки "Українська мрія" "Укрпошта" анонсировала 25 апреля. Иллюстрацию, которую использует почта, создала 11-летняя жительница Волынской области София Кравчук для конкурса "Что для меня Украина" еще до полномасштабного вторжения РФ.

На рисунке изображены яркие самолеты с крыльями в цветах и летящая на одном из них девочка.

"Тут "Мрія", а это девочка Мария, и она летает на такой птице, жар-птице", – рассказывала автор рисунка Общественному. Она расстроилась, когда узнала, что настоящую "Мрію" разрушили, но верит, что самолет отстроят.

По словам школьницы, она продолжает рисовать. В начале мая она работала над рисунком с пылающим российским флагманом "Москва".

Смелянский рассказал, что после марки с самолетом на очереди "Добрый вечер, мы из Украины". Она набрала 35% голосов на объявленном почтой конкурсе, посвященном теме следующей марки.

Черниговский пес-сапер Патрон получил 28% голосов, но марку с ним все равно выпустят, пообещал Смелянский.

"Песик Патрон будет обязательно. Подумаем, с каким дизайном, будет ли это фотография, даже с президентом общались. Надо будет подумать, как будет проходить гашение торжественное с Патроном, может, там лапку, чтобы он печать поставил", – рассказал глава "Укрпошти".