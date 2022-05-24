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ОБЩЕСТВО

Марку "Мрія" выпустят в июне, на ней будет детский рисунок

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Иллюстрацию, которую используют в новой марке "Укрпошти", нарисовала 11-летняя девочка из Волынской области
Иллюстрацию, которую используют в новой марке "Укрпошти", нарисовала 11-летняя девочка из Волынской области
Фото: пресс-служба "Укрпошти" / suspilne.media

Новая марка "Укрпошти", посвященная крупнейшему в мире самолету "Мрія", уничтоженному оккупантами, уже напечатана и будет запущена в июне этого года. Об этом рассказал Общественному 23 мая генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

Выпуск марки "Українська мрія" "Укрпошта" анонсировала 25 апреля. Иллюстрацию, которую использует почта, создала 11-летняя жительница Волынской области София Кравчук для конкурса "Что для меня Украина" еще до полномасштабного вторжения РФ.

На рисунке изображены яркие самолеты с крыльями в цветах и летящая на одном из них девочка. 

"Тут "Мрія", а это девочка Мария, и она летает на такой птице, жар-птице", – рассказывала автор рисунка Общественному. Она расстроилась, когда узнала, что настоящую "Мрію" разрушили, но верит, что самолет отстроят.

По словам школьницы, она продолжает рисовать. В начале мая она работала над рисунком с пылающим российским флагманом "Москва".

Смелянский рассказал, что после марки с самолетом на очереди "Добрый вечер, мы из Украины". Она набрала 35% голосов на объявленном почтой конкурсе, посвященном теме следующей марки.

Черниговский пес-сапер Патрон получил 28% голосов, но марку с ним все равно выпустят, пообещал Смелянский.

"Песик Патрон будет обязательно. Подумаем, с каким дизайном, будет ли это фотография, даже с президентом общались. Надо будет подумать, как будет проходить гашение торжественное с Патроном, может, там лапку, чтобы он печать поставил", – рассказал глава "Укрпошти".

Контекст:

Транспортный лайнер Ан-225 "Мрія" – самый большой самолет в мире. Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

Об уничтожении "Мрії" российскими оккупантами стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день вторжения [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – рассказал мэр Бучи (находится в 4 км от Гостомеля, где стояла "Мрія") Анатолий Федорук. 

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что уничтоженный Ан-225 будет восстановлен за средства РФ. На восстановление самолета понадобятся более $3 млрд и около пяти лет.

15 апреля  руководство государственного предприятия "Антонов" заявило, что "Мрію" отреставрируют.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что возрождение "Мрії" – вопрос амбиций и имиджа Украины, "правильная государственная позиция и правильная мечта".

Теги: самолет, почта, Укрпошта, Ан-225 Мрія, Игорь Смелянский, Мрія, почтовая марка
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