Зеленский: Построить Ан-225 "Мрія" ради памяти о погибших в войне летчиках-героях – это правильная государственная позиция и мечта

Такое мнение 19 мая, в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.
В ходе общения студент Национального авиационного университета (НАУ) спросил Зеленского, могут ли студенты-авиаторы присоединиться к возобновлению самолета "Мрія", уничтоженного в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Можно романтично ответить – приобщайтесь. Но очень хочется вас не обманывать и не лгать вам. Это сложная история с самолетом "Мрія"… Когда первый самолет был "живой", то второй хотели построить и нам нужно было в современных условиях $800 млн. Это очень большие деньги. Я, честно скажу, обращался и к президенту Турции [Реджепу Эрдогану] и к некоторым другим [с предложением] – давайте построим вторую "Мрію", будем вместе пользоваться. Это классная, амбициозная позиция. Тем не менее денег на строительство "Мрії" мы не нашли", – рассказал Зеленский.
Но в настоящее время это вопрос уже не только строительства самолета, здесь – вопрос амбиций, отметил президент.
"Ко мне обращался наш "Укроборонпром", обращался коллектив "Антонова"… Я думаю, что у вас [студентов-авиаторов] тоже будет такая возможность – присоединиться. Потому что это вопрос имиджа нашего государства и вопрос всех, я считаю, прекрасных, профессиональных летчиков, погибших на этой войне... Поэтому построить "Мрію" ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта", – подчеркнул Зеленский.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" 27 февраля сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день вторжения [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал он.
Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что уничтоженный Ан-225 будет восстановлен за средства РФ. На восстановление самолета понадобятся более $3 млрд и около пяти лет.
15 апреля руководство государственного предприятия "Антонов" заявило, что "Мрію" отреставрируют. "Уничтожение этого легендарного, уникального самолета российскими войсками стало тяжелым ударом не только для компании "Антонов", но и для мирового сообщества. Поэтому реставрация "Мрії" для нас – ключевая задача", – отметили на предприятии.