ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский: Построить Ан-225 "Мрія" ради памяти о погибших в войне летчиках-героях – это правильная государственная позиция и мечта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ан-225 "Мрія" был разрушен российскими оккупантами 24 февраля
Ан-225 "Мрія" был разрушен российскими оккупантами 24 февраля
Фото: ANTONOV Company / Facеbook

Вопрос возрождения самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрія" – уже не только вопрос строительства, а амбиций и имиджа Украины.

Такое мнение 19 мая, в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

В ходе общения студент Национального авиационного университета (НАУ) спросил Зеленского, могут ли студенты-авиаторы присоединиться к возобновлению самолета "Мрія", уничтоженного в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Можно романтично ответить – приобщайтесь. Но очень хочется вас не обманывать и не лгать вам. Это сложная история с самолетом "Мрія"… Когда первый самолет был "живой", то второй хотели построить и нам нужно было в современных условиях $800 млн. Это очень большие деньги. Я, честно скажу, обращался и к президенту Турции [Реджепу Эрдогану] и к некоторым другим [с предложением] – давайте построим вторую "Мрію", будем вместе пользоваться. Это классная, амбициозная позиция. Тем не менее денег на строительство "Мрії" мы не нашли", – рассказал Зеленский.

Но в настоящее время это вопрос уже не только строительства самолета, здесь – вопрос амбиций, отметил президент.

"Ко мне обращался наш "Укроборонпром", обращался коллектив "Антонова"… Я думаю, что у вас [студентов-авиаторов] тоже будет такая возможность – присоединиться. Потому что это вопрос имиджа нашего государства и вопрос всех, я считаю, прекрасных, профессиональных летчиков, погибших на этой войне... Поэтому построить "Мрію" ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта", – подчеркнул Зеленский.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Контекст:

Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" 27 февраля сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день вторжения [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал он.

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что уничтоженный Ан-225 будет восстановлен за средства РФ. На восстановление самолета понадобятся более $3 млрд и около пяти лет.

15 апреля  руководство государственного предприятия "Антонов" заявило, что "Мрію" отреставрируют. "Уничтожение этого легендарного, уникального самолета российскими войсками стало тяжелым ударом не только для компании "Антонов", но и для мирового сообщества. Поэтому реставрация "Мрії" для нас – ключевая задача", – отметили на предприятии.

Теги: Россия, Украина, Турция, самолет, Укроборонпром, авиация, строительство, вторжение, деньги, студенты, Владимир Зеленский, президент, Ан-225 Мрія, погибшие, память
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (539221)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (355814)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (68233)
4
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (29445)
5
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (24866)
6
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16253)
7
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (14442)
8
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды (13669)
 
 
 
 