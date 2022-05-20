Зеленский: Построить Ан-225 "Мрія" ради памяти о погибших в войне летчиках-героях – это правильная государственная позиция и мечта

Такое мнение 19 мая, в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

В ходе общения студент Национального авиационного университета (НАУ) спросил Зеленского, могут ли студенты-авиаторы присоединиться к возобновлению самолета "Мрія", уничтоженного в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Можно романтично ответить – приобщайтесь. Но очень хочется вас не обманывать и не лгать вам. Это сложная история с самолетом "Мрія"… Когда первый самолет был "живой", то второй хотели построить и нам нужно было в современных условиях $800 млн. Это очень большие деньги. Я, честно скажу, обращался и к президенту Турции [Реджепу Эрдогану] и к некоторым другим [с предложением] – давайте построим вторую "Мрію", будем вместе пользоваться. Это классная, амбициозная позиция. Тем не менее денег на строительство "Мрії" мы не нашли", – рассказал Зеленский.

Но в настоящее время это вопрос уже не только строительства самолета, здесь – вопрос амбиций, отметил президент.

"Ко мне обращался наш "Укроборонпром", обращался коллектив "Антонова"… Я думаю, что у вас [студентов-авиаторов] тоже будет такая возможность – присоединиться. Потому что это вопрос имиджа нашего государства и вопрос всех, я считаю, прекрасных, профессиональных летчиков, погибших на этой войне... Поэтому построить "Мрію" ради памяти о наших героях – я думаю, что это правильная государственная позиция и правильная мечта", – подчеркнул Зеленский.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.