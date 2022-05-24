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"Укрпошта" за день продала почти 800 тыс. новых марок с русским кораблем

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Это уже вторая марка, посвященная фразе "Русский военный корабль, иди на х...й"
Это уже вторая марка, посвященная фразе "Русский военный корабль, иди на х...й"
Фото: Igor Smelyansky - Ігор Смілянський / Facebook

"Укрпошта" за первый день продаж реализовала около 800 тыс. марок "Русский военный корабль… все". Об этом генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский сообщил в Facebook.

"За день было куплено около 800 тыс. марок, не считая конвертов, футболок, открыток. Не без ошибок, но день прошел удачно. Кто-то где-то продал друзьям марки среди наших работников, не все выдал на продажу. Да. Это человеческий фактор, и будем с этим разбираться", – написал он.

Продажа марок продолжалась и сегодня. С 9.00 в Главпочтамте их могли купить те, кто был в списке, составленном 23 мая.

В 11.00 стартовала онлайн-продажа на четырех крупнейших украинских площадках: "Укрпошта", магазин "Розетка", "Каста" и Prom.ua.

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/5739499169413038

Контекст:

Это уже вторая марка, посвященная знаменитой фразе "Русский военный корабли, иди на х...й", сказанной украинскими защитниками оккупантам, когда те подошли к острову Змеиный и потребовали от украинских военных сдаться.

Первую марку продавали 15 апреля. За марками выстраиваются очереди, а 18-го апреля на eBay уже можно было купить конверт с маркой за $1 тыс. 20 апреля стало известно, что марку "Укрпошта" продавать больше не будет.

После этого в "Укрпошті" решили напечатать новую марку "Русский военный корабль... все". Ее продают по всей стране в 1500 отделениях, до уровня райцентров. Лимит – два блока по три марки на клиента. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, корабль, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка
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