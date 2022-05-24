"Укрпошта" за день продала почти 800 тыс. новых марок с русским кораблем

"За день было куплено около 800 тыс. марок, не считая конвертов, футболок, открыток. Не без ошибок, но день прошел удачно. Кто-то где-то продал друзьям марки среди наших работников, не все выдал на продажу. Да. Это человеческий фактор, и будем с этим разбираться", – написал он.

Продажа марок продолжалась и сегодня. С 9.00 в Главпочтамте их могли купить те, кто был в списке, составленном 23 мая.

В 11.00 стартовала онлайн-продажа на четырех крупнейших украинских площадках: "Укрпошта", магазин "Розетка", "Каста" и Prom.ua.