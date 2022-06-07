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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области около 600 человек в заложниках у оккупантов, их пытают – представитель президента Украины

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Российские оккупанты похищают, держат в застенках и пытают активистов на оккупированных территориях, сообщила постпред президента Украины
Российские оккупанты похищают, держат в застенках и пытают активистов на оккупированных территориях, сообщила постпред президента Украины
Фото: EPA

В Херсонской области около 600 человек находятся в заложниках, в основном это журналисты и общественные активисты, сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. Об этом она сказала на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"По нашей информации, на территории Херсонской области – около 600 человек, которые являются заложниками и находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически застенках… Стоит отметить, что действительно это в основном журналисты и активисты", – сказала она.

Она уточнила, что речь идет преимущественно об общественных активистах, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и области, коммуницировали с большими группами людей.

По словам Ташевой, в самом Херсоне находятся в заключении около 300 человек, остальные – на территории Херсонской области.

"По нашей информации, их удерживают в нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Свидетели сообщают о криках, которые слышали, проходя мимо мест, где проводятся такие незаконные мероприятия в отношении наших граждан", – подчеркнула постпред.

Кроме того, по ее словам, часть людей вывозят с территории Херсонской области в Крым.

"Это и Симферопольское СИЗО, и Севастополь. Там есть как гражданские заложники, так и, по нашей информации, военнопленные. Часть людей, выезжавших из Мариуполя, во время фильтрационных мероприятий на админгранице с Крымом тоже задерживали и увозили в Симферопольское СИЗО", – рассказала Ташева.

В начале мая, по информации Ташевой, "в подвалах" Херсона и городов на админгранице с Крымом было около 500 незаконно захваченных оккупантами украинцев

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

Украинская разведка сообщала, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд. Позднее стало известно, что за похищенных оккупанты могут требовать крупный выкуп.

Теги: Крым, Херсон, тюрьма, Мариуполь, Херсонская область, похищение, заложники, пытки, репрессии, журналисты, активист, Тамила Ташева, российские оккупанты
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