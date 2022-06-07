В Херсонской области около 600 человек в заложниках у оккупантов, их пытают – представитель президента Украины

"По нашей информации, на территории Херсонской области – около 600 человек, которые являются заложниками и находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически застенках… Стоит отметить, что действительно это в основном журналисты и активисты", – сказала она.
Она уточнила, что речь идет преимущественно об общественных активистах, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и области, коммуницировали с большими группами людей.
По словам Ташевой, в самом Херсоне находятся в заключении около 300 человек, остальные – на территории Херсонской области.
"По нашей информации, их удерживают в нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Свидетели сообщают о криках, которые слышали, проходя мимо мест, где проводятся такие незаконные мероприятия в отношении наших граждан", – подчеркнула постпред.
Кроме того, по ее словам, часть людей вывозят с территории Херсонской области в Крым.
"Это и Симферопольское СИЗО, и Севастополь. Там есть как гражданские заложники, так и, по нашей информации, военнопленные. Часть людей, выезжавших из Мариуполя, во время фильтрационных мероприятий на админгранице с Крымом тоже задерживали и увозили в Симферопольское СИЗО", – рассказала Ташева.
В начале мая, по информации Ташевой, "в подвалах" Херсона и городов на админгранице с Крымом было около 500 незаконно захваченных оккупантами украинцев.
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск.
В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.
В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
Украинская разведка сообщала, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд. Позднее стало известно, что за похищенных оккупанты могут требовать крупный выкуп.