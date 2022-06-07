В Херсонской области около 600 человек в заложниках у оккупантов, их пытают – представитель президента Украины

Российские оккупанты похищают, держат в застенках и пытают активистов на оккупированных территориях, сообщила постпред президента Украины Фото: EPA

"По нашей информации, на территории Херсонской области – около 600 человек, которые являются заложниками и находятся в специально оборудованных подвальных помещениях, фактически застенках… Стоит отметить, что действительно это в основном журналисты и активисты", – сказала она.

Она уточнила, что речь идет преимущественно об общественных активистах, которые организовывали проукраинские митинги на территории Херсона и области, коммуницировали с большими группами людей.

По словам Ташевой, в самом Херсоне находятся в заключении около 300 человек, остальные – на территории Херсонской области.

"По нашей информации, их удерживают в нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Свидетели сообщают о криках, которые слышали, проходя мимо мест, где проводятся такие незаконные мероприятия в отношении наших граждан", – подчеркнула постпред.

Кроме того, по ее словам, часть людей вывозят с территории Херсонской области в Крым.

"Это и Симферопольское СИЗО, и Севастополь. Там есть как гражданские заложники, так и, по нашей информации, военнопленные. Часть людей, выезжавших из Мариуполя, во время фильтрационных мероприятий на админгранице с Крымом тоже задерживали и увозили в Симферопольское СИЗО", – рассказала Ташева.

В начале мая, по информации Ташевой, "в подвалах" Херсона и городов на админгранице с Крымом было около 500 незаконно захваченных оккупантами украинцев.