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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Насильно вывезенных в Крым украинских активистов удается возвращать благодаря коррупции оккупантов – Джемилев

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Джемилев отметил, что цена вопроса начинается с $250
Джемилев отметил, что цена вопроса начинается с $250
Фото: Мустафа Джемілєв / Twitter

Активистов, которых россияне насильно вывозят в Крым с оккупированных регионов юга Украины, удается возвращать благодаря коррупции захватчиков. Об этом 15 мая сообщил в эфире телемарафона лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, информирует "Украинская правда".

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция – нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что цена вопроса начинается с $250 "в зависимости от того, с кем договариваться".

"Не со всеми это возможно. Сначала нужно договариваться, нужно знать, кто там стоит на посту. Не слишком простая операция. Ну вот мне удалось, например, выкупить семь человек", – объяснил Джемилев.

По его словам, украинских активистов после похищения российские оккупанты обычно содержат под арестом и затем везут в России, но "известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести".

Джемилев рассказал, что оккупанты имеют списки украинцев, которых нужно вывезти. В их числе – крымские татары, выехавшие из Крыма после оккупации в 2014 году.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей начались похищения проукраинских активистов и представителей законных властей.

Так, 14 мая Запорожская областная военная администрация сообщила о 271 случае похищения мирных людей и более сотни человек, находящихся в заложниках.

Теги: Россия, Крым, коррупция, война, Мустафа Джемилев, оккупация, крымские татары, похищение, заложники, вторжение, взятка, украинцы, война России против Украины, исчезновение, российские оккупанты
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