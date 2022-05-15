Насильно вывезенных в Крым украинских активистов удается возвращать благодаря коррупции оккупантов – Джемилев

"Сейчас стоит вопрос, как бы вывезти этих активистов. Ну, слава богу, там чуть-чуть нас спасает традиционная российская коррупция – нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что цена вопроса начинается с $250 "в зависимости от того, с кем договариваться".

"Не со всеми это возможно. Сначала нужно договариваться, нужно знать, кто там стоит на посту. Не слишком простая операция. Ну вот мне удалось, например, выкупить семь человек", – объяснил Джемилев.

По его словам, украинских активистов после похищения российские оккупанты обычно содержат под арестом и затем везут в России, но "известно о нескольких случаях исчезновения похищенных украинцев без вести".

Джемилев рассказал, что оккупанты имеют списки украинцев, которых нужно вывезти. В их числе – крымские татары, выехавшие из Крыма после оккупации в 2014 году.

Война России против Украины. Главное (обновляется)