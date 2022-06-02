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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Захватчики массово похищают мужчин на оккупированных территориях и требуют выкуп, суммы доходят до $30 тыс. – СБУ

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Родственницам похищенных говорят, что "по телефону такие вопросы не решаются", а когда те приходят в оккупационную комендатуру, называют "прайс"
Родственницам похищенных говорят, что "по телефону такие вопросы не решаются", а когда те приходят в оккупационную комендатуру, называют "прайс"
Фото: depositphotos.com

Российские захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп. Об этом сообщила 2 июня СБУ со ссылкой на полученную спецслужбой оперативную информацию и перехваты разговоров местных жителей с оккупантами.

СБУ опубликовала записи обращений украинских граждан к так называемой временной военной администрации России в Мелитополе Запорожской области.

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего". "Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они из полиции". "У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.." – говорят на записях украинки.

На все эти обращения следует примерно одинаковый ответ: "Приходите в комендатуру, пишите заявление. Такие вопросы по телефону не решаются".

В комендатуре, по информации СБУ, родственникам похищенных озвучивают "прайс" и начинаются торги.

"Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от $10 тыс. до $30 тыс.", – отметили в спецслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. Журналист из Каховки Херсонской области Олег Батурин, которого восемь дней удерживали россияне, рассказал, что в плену его избивали и угрожали убить.

В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В конце апреля украинская разведка сообщила, что на оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – оккупанты таким образом пополняют обменный фонд.

По информации главы Запорожской военной областной администрации Александра Старуха, на 11 мая в области был подтвержден 271 случай похищения людей, 153 из них удалось освободить, в заложниках оставалось 118.

Теги: СБУ, захват, оккупация, похищение, заложники, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины
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