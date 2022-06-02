Захватчики массово похищают мужчин на оккупированных территориях и требуют выкуп, суммы доходят до $30 тыс. – СБУ

Родственницам похищенных говорят, что "по телефону такие вопросы не решаются", а когда те приходят в оккупационную комендатуру, называют "прайс" Фото: depositphotos.com

СБУ опубликовала записи обращений украинских граждан к так называемой временной военной администрации России в Мелитополе Запорожской области.

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего". "Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они из полиции". "У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.." – говорят на записях украинки.

На все эти обращения следует примерно одинаковый ответ: "Приходите в комендатуру, пишите заявление. Такие вопросы по телефону не решаются".

В комендатуре, по информации СБУ, родственникам похищенных озвучивают "прайс" и начинаются торги.

"Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от $10 тыс. до $30 тыс.", – отметили в спецслужбе.

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