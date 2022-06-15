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15 июня, 2022
 
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Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает

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Екатерина Прокопенко о муже: Есть ощущение, что он со мной также мысленно общается
Екатерина Прокопенко о муже: Есть ощущение, что он со мной также мысленно общается
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 15 июня в эфире канала "1+1" рассказала, что последний раз ее муж выходил на связь три недели назад, а сейчас она не представляет, где именно и в каком состоянии он находится.

"Я сплю с мыслью, что он где-то ждет моей помощи. Я мысленно с ним общаюсь. Я пишу ему письма в Telegram. Знаю, что он их не прочитает, потому что рядом нет телефона, но пишу, как будто бы он их читает. Пишу, как прошел мой день, спрашиваю, как прошел его. И это меня успокаивает. Есть ощущение, что он со мной также мысленно общается",  рассказала Катерина Прокопенко.

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Прокопенко – иллюстратор, сейчас вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. 27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Теги: война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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