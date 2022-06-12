"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа

"Буду бороться за тебя. Твоя Кэт", – подписала она портрет мужа.

В комментарии к снимку она добавила: "Всегда".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27-летняя Катерина Прокопенко – иллюстратор, сейчас вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. 27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.