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Полк "Азов": Путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали". Но "Азов" вернет Мариуполь

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"Азов": Мариуполь будет жить
"Азов": Мариуполь будет жить
Фото: АЗОВ / Twitter

Полк "Азов" Национальной гвардии Украины заявил 13 июня в Telegrаm, что Мариуполь будет освобожден от российских оккупантов, как и восемь лет назад.

"Восемь лет назад полк "Азов" освободил Мариуполь. Каждый год город праздновал этот день. Сегодня Мариуполю не до праздника. И нам с ним. Но "Азов" – жив. И город будет жить. Мы отомстим за каждого погибшего. За каждое разрушенное здание. За каждую улицу, которую Россия осквернила "освобождением", – говорится в сообщении.

Президент России Владимир "Путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали", отметили нацгвардейцы.

"Но "Азов" теперь – вся страна. "Азов" вернет Мариуполь. И мы будем биться, пока каждый украинский город и село не будут освобождены от оккупантов. Слава Украине!" – заявили в "Азове".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 9 мая 2014 года боевики напали на городское отделение милиции в Мариуполе. Здание полностью сгорело. Погибли пятеро украинских силовиков, среди них – начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко.

Нападение было отражено после того, как в город вошла техника Вооруженных сил Украины. Днем освобождения Мариуполя считается 13 июня.

Бойцы "Азова" вместе с другими украинскими военными до мая 2022 года противостояли в Мариуполе российским войскам, открыто вторгнувшимся в Украину 24 февраля.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали".

Теги: Россия, война, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, война на Донбассе
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