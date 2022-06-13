Полк "Азов": Путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали". Но "Азов" вернет Мариуполь

"Восемь лет назад полк "Азов" освободил Мариуполь. Каждый год город праздновал этот день. Сегодня Мариуполю не до праздника. И нам с ним. Но "Азов" – жив. И город будет жить. Мы отомстим за каждого погибшего. За каждое разрушенное здание. За каждую улицу, которую Россия осквернила "освобождением", – говорится в сообщении.

Президент России Владимир "Путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали", отметили нацгвардейцы.

"Но "Азов" теперь – вся страна. "Азов" вернет Мариуполь. И мы будем биться, пока каждый украинский город и село не будут освобождены от оккупантов. Слава Украине!" – заявили в "Азове".

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