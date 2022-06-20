Смерть семьи, бои за Мариуполь и эвакуация с "Азовстали". История 20-летнего бойца "Азова" Цимбала

Цимбал родом из села Лебединское Донецкой области, последние восемь лет он жил в Мариуполе. В "Азов" он вступил в возрасте 18 лет. Боец говорит, что решился на такой шаг, так как именно "Азов" в 2015 году освободил его родное село от оккупантов. Кроме того, именно в "Азове" еще раньше служил и старший брат Богдана.

На этой войне он потерял многих членов семьи: мама, бабушка и дядя погибли, когда их квартиру обстрелял танк. Отец Цимбала исчез в процессе фильтрации.

"Когда узнали, что это отец азовца, его начали избивать. За него вступились, началась стрельба, людей отогнали. Его увезли в неизвестном направлении", – добавил он.

Старший брат Цимбала служил с ним в одном подразделении, но в другом взводе. Он погиб 14 мая на "Азовстали".

"14 мая он последний раз был в сети. Я ему написал, но ответа не получил. А вечером написал командир, сказал: "Извини, друг Вог, не уберегли". Он погиб на территории завода "Азовсталь", – вспоминает боец.

Брат Богдана Цимбала, погиб на "Азовстали". Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Сам Богдан был командиром расчета, а затем в процессе ведения боевых действий был поставлен командиром взвода.

"24 февраля 2022 мы должны были выехать на устранение снайперской и контрснайперской борьбы на фронт. Но получилось так, что утром нас подняли по тревоге и в течение 10 минут мы уже отправились в Мариуполь для выполнения задания", – рассказал азовец.

Цимбал также рассказал о боях за Мариуполь, как получил ранение и был спасен.

"22 марта у нас была группа. [Мы обороняли] завод "Октябрь" по улице Куинджи в Мариуполе. Я шел первым в группе. Для того чтобы зайти на позицию, там было небольшое окно, которое было прикрыто листом металла. Я отодвигаю лист металла – и вижу автомат. Откатываюсь, получаю пули в кисть, в плечо, позвоночник, бедро", – вспоминает боец.

Он пролежал около полутора часа в таком состоянии, потерял много крови. Слышал, как рядом ходили люди, которые, судя по говору, не были украинцами.

"Пришлось притворяться мертвым. Они посмотрели на шевроны. Говорят: "Азовец? Азовец. 200-й? 200-й". Говорят: "Хорошо, добивать не придется". И все. Это все, что я слышал", – рассказал Цимбал.

Когда пришла группа украинцев, боец увидел знакомых бойцов и начал кричать, чтобы привлечь к себе внимание. Те его заметили и забрали на "Азовсталь". 25 марта ему сообщили, что будут эвакуировать. Вместе с ним на вертолете забрали еще пятерых бойцов – все они были в тяжелом состоянии.

После ранения украинский защитник собирается вернуться на службу, чтобы защищать Украину.

"Вернем границу, закрепимся. Война закончится для меня только тогда, когда мы полностью заберем свои территории, абсолютно все, и вернем своих пленных", – говорит он.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube