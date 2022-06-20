Смерть семьи, бои за Мариуполь и эвакуация с "Азовстали". История 20-летнего бойца "Азова" Цимбала

Цимбал родом из села Лебединское Донецкой области, последние восемь лет он жил в Мариуполе. В "Азов" он вступил в возрасте 18 лет. Боец говорит, что решился на такой шаг, так как именно "Азов" в 2015 году освободил его родное село от оккупантов. Кроме того, именно в "Азове" еще раньше служил и старший брат Богдана.
На этой войне он потерял многих членов семьи: мама, бабушка и дядя погибли, когда их квартиру обстрелял танк. Отец Цимбала исчез в процессе фильтрации.
"Когда узнали, что это отец азовца, его начали избивать. За него вступились, началась стрельба, людей отогнали. Его увезли в неизвестном направлении", – добавил он.
Старший брат Цимбала служил с ним в одном подразделении, но в другом взводе. Он погиб 14 мая на "Азовстали".
"14 мая он последний раз был в сети. Я ему написал, но ответа не получил. А вечером написал командир, сказал: "Извини, друг Вог, не уберегли". Он погиб на территории завода "Азовсталь", – вспоминает боец.
Сам Богдан был командиром расчета, а затем в процессе ведения боевых действий был поставлен командиром взвода.
"24 февраля 2022 мы должны были выехать на устранение снайперской и контрснайперской борьбы на фронт. Но получилось так, что утром нас подняли по тревоге и в течение 10 минут мы уже отправились в Мариуполь для выполнения задания", – рассказал азовец.
Цимбал также рассказал о боях за Мариуполь, как получил ранение и был спасен.
"22 марта у нас была группа. [Мы обороняли] завод "Октябрь" по улице Куинджи в Мариуполе. Я шел первым в группе. Для того чтобы зайти на позицию, там было небольшое окно, которое было прикрыто листом металла. Я отодвигаю лист металла – и вижу автомат. Откатываюсь, получаю пули в кисть, в плечо, позвоночник, бедро", – вспоминает боец.
Он пролежал около полутора часа в таком состоянии, потерял много крови. Слышал, как рядом ходили люди, которые, судя по говору, не были украинцами.
"Пришлось притворяться мертвым. Они посмотрели на шевроны. Говорят: "Азовец? Азовец. 200-й? 200-й". Говорят: "Хорошо, добивать не придется". И все. Это все, что я слышал", – рассказал Цимбал.
Когда пришла группа украинцев, боец увидел знакомых бойцов и начал кричать, чтобы привлечь к себе внимание. Те его заметили и забрали на "Азовсталь". 25 марта ему сообщили, что будут эвакуировать. Вместе с ним на вертолете забрали еще пятерых бойцов – все они были в тяжелом состоянии.
После ранения украинский защитник собирается вернуться на службу, чтобы защищать Украину.
"Вернем границу, закрепимся. Война закончится для меня только тогда, когда мы полностью заберем свои территории, абсолютно все, и вернем своих пленных", – говорит он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.