ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Смерть семьи, бои за Мариуполь и эвакуация с "Азовстали". История 20-летнего бойца "Азова" Цимбала

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Цимбал был одним из эвакуированных с "Азовстали"
Цимбал был одним из эвакуированных с "Азовстали"
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

20-летний боец полка "Азов" Богдан (Вог) Цимбал командовал взводом во время обороны Мариуполя Донецкой области. На войне он потерял семью, получил ранение в боях за город и был эвакуирован с "Азовстали" на вертолете. Свою историю он рассказал журналистам "Радіо Свобода" 17 июня.

Цимбал родом из села Лебединское Донецкой области, последние восемь лет он жил в Мариуполе. В "Азов" он вступил в возрасте 18 лет. Боец говорит, что решился на такой шаг, так как именно "Азов" в 2015 году освободил его родное село от оккупантов. Кроме того, именно в "Азове" еще раньше служил и старший брат Богдана.

На этой войне он потерял многих членов семьи: мама, бабушка и дядя погибли, когда их квартиру обстрелял танк. Отец Цимбала исчез в процессе фильтрации.

"Когда узнали, что это отец азовца, его начали избивать. За него вступились, началась стрельба, людей отогнали. Его увезли в неизвестном направлении", – добавил он.

Старший брат Цимбала служил с ним в одном подразделении, но в другом взводе. Он погиб 14 мая на "Азовстали".

"14 мая он последний раз был в сети. Я ему написал, но ответа не получил. А вечером написал командир, сказал: "Извини, друг Вог, не уберегли". Он погиб на территории завода "Азовсталь", – вспоминает боец.

Брат Богдана Цымбалюка, погиб на "Азовстали". Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube
Брат Богдана Цимбала, погиб на "Азовстали". Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Сам Богдан был командиром расчета, а затем в процессе ведения боевых действий был поставлен командиром взвода.

"24 февраля 2022 мы должны были выехать на устранение снайперской и контрснайперской борьбы на фронт. Но получилось так, что утром нас подняли по тревоге и в течение 10 минут мы уже отправились в Мариуполь для выполнения задания", – рассказал азовец.

Цимбал также рассказал о боях за Мариуполь, как получил ранение и был спасен.

"22 марта у нас была группа. [Мы обороняли] завод "Октябрь" по улице Куинджи в Мариуполе. Я шел первым в группе. Для того чтобы зайти на позицию, там было небольшое окно, которое было прикрыто листом металла. Я отодвигаю лист металла – и вижу автомат. Откатываюсь, получаю пули в кисть, в плечо, позвоночник, бедро", – вспоминает боец.

Он пролежал около полутора часа в таком состоянии, потерял много крови. Слышал, как рядом ходили люди, которые, судя по говору, не были украинцами.

"Пришлось притворяться мертвым. Они посмотрели на шевроны. Говорят: "Азовец? Азовец. 200-й? 200-й". Говорят: "Хорошо, добивать не придется". И все. Это все, что я слышал", – рассказал Цимбал.

Когда пришла группа украинцев, боец увидел знакомых бойцов и начал кричать, чтобы привлечь к себе внимание. Те его заметили и забрали на "Азовсталь". 25 марта ему сообщили, что будут эвакуировать. Вместе с ним на вертолете забрали еще пятерых бойцов – все они были в тяжелом состоянии.

После ранения украинский защитник собирается вернуться на службу, чтобы защищать Украину.

"Вернем границу, закрепимся. Война закончится для меня только тогда, когда мы полностью заберем свои территории, абсолютно все, и вернем своих пленных", – говорит он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube
Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (151230)
2
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (130842)
3
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (67753)
4
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (51333)
5
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (42802)
6
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (31709)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (31695)
8
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии (22192)
 
 
 
 