Ермак об азовцах, вышедших с "Азовстали": Точно знаем, что они живы. Переговоры об обмене не останавливаются ни на час

"Сегодня это главная задача, в том числе Главного управления разведки. Знаем, что они живы. Что касается условий [содержания], то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", – сказал Ермак.

Он отметил, что переговоры об освобождении азовцев ведет не только Главное управление разведки, и, "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".

"Я точно знаю, что задачей на первом этапе было сохранение жизни наших героев. Эту задачу ГУР выполнило. Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут четко рассказать", – резюмировал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)