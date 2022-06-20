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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак об азовцах, вышедших с "Азовстали": Точно знаем, что они живы. Переговоры об обмене не останавливаются ни на час

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Ермак: Заданием на первом этапе было сохранение жизни наших героев
Ермак: Заданием на первом этапе было сохранение жизни наших героев
Фото: ЕРА

Украина продолжает переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азова", которые вышли с мариупольского завода "Азовсталь". Об этом в опубликованном 20 июня интервью LB.ua заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сегодня это главная задача, в том числе Главного управления разведки. Знаем, что они живы. Что касается условий [содержания], то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", – сказал Ермак.

Он отметил, что переговоры об освобождении азовцев ведет не только Главное управление разведки, и, "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".

"Я точно знаю, что задачей на первом этапе было сохранение жизни наших героев. Эту задачу ГУР выполнило. Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут четко рассказать", – резюмировал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, переговоры, полк Азов, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, Андрей Ермак
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