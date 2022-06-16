Бедняков: Мне хочется, чтобы защитники "Азовстали" вернулись к своим семьям. Они до последнего защищали свою страну

Гордон спросил Беднякова, что он думал, наблюдая за ситуацией на заводе.
"Я в первую очередь думал об их женах, об их семьях, потому что это самое страшное. Получал огромное количество сообщений: "Андрей, узнайте, пожалуйста, жив ли мой брат. Узнайте, пожалуйста, жив ли мой сын. Спросите, вы же наверняка там кого-то знаете". Но, к сожалению, в начале у меня практически не было никаких контактов ни с кем, потому что я пытался узнать, что с моей семьей в первую очередь", – ответил телеведущий.
Позже, по словам Беднякова, он "действительно помогал людям узнавать".
"Я знал и знаю, и буду утверждать, что я знаю этих ребят, которые там сидели. И мы общались, мы переписывались, и мне очень хочется, чтобы они все были живы. Чтобы все, кто был на "Азовстали", все вернулись к своим семьям, к своим женам, к своим матерям, к своим детям. Потому что я знаю, как их ждут, – как их ждут их дети, как их ждут их жены, и как все хотят, чтобы они вернулись домой. Как хотят этого украинцы, я думаю, – отметил телеведущий. – То, что делали люди, которые были на "Азовстали", – они защищали свою страну. Они защищали действительно до последнего свою страну".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.
С начала июня прошло несколько обменов телами погибших военных между Украиной и Россией. ГУР Минобороны 7 июня сообщило, что на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть 210 погибших защитников Мариуполя. Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин рассказал 12 июня, что в Мариуполе остается около 200 тел украинских военных – защитников "Азовстали". После этого стало известно, что Украина вернула тела еще 64 защитников "Азовстали".