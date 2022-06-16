Бедняков: Мне хочется, чтобы защитники "Азовстали" вернулись к своим семьям. Они до последнего защищали свою страну

Гордон спросил Беднякова, что он думал, наблюдая за ситуацией на заводе.

"Я в первую очередь думал об их женах, об их семьях, потому что это самое страшное. Получал огромное количество сообщений: "Андрей, узнайте, пожалуйста, жив ли мой брат. Узнайте, пожалуйста, жив ли мой сын. Спросите, вы же наверняка там кого-то знаете". Но, к сожалению, в начале у меня практически не было никаких контактов ни с кем, потому что я пытался узнать, что с моей семьей в первую очередь", – ответил телеведущий.

Позже, по словам Беднякова, он "действительно помогал людям узнавать".

"Я знал и знаю, и буду утверждать, что я знаю этих ребят, которые там сидели. И мы общались, мы переписывались, и мне очень хочется, чтобы они все были живы. Чтобы все, кто был на "Азовстали", все вернулись к своим семьям, к своим женам, к своим матерям, к своим детям. Потому что я знаю, как их ждут, – как их ждут их дети, как их ждут их жены, и как все хотят, чтобы они вернулись домой. Как хотят этого украинцы, я думаю, – отметил телеведущий. – То, что делали люди, которые были на "Азовстали", – они защищали свою страну. Они защищали действительно до последнего свою страну".

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