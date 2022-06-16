ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бедняков: Мне хочется, чтобы защитники "Азовстали" вернулись к своим семьям. Они до последнего защищали свою страну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщали, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять
В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщали, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять
Фото: EPA

Украинский телеведущий Андрей Бедняков сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что очень хотел бы, чтобы украинские защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе, которые сейчас находятся на не подконтрольной Киеву территории Донецкой области, "все были живы" и вернулись домой, к своим семьям.

Гордон спросил Беднякова, что он думал, наблюдая за ситуацией на заводе.

"Я в первую очередь думал об их женах, об их семьях, потому что это самое страшное. Получал огромное количество сообщений: "Андрей, узнайте, пожалуйста, жив ли мой брат. Узнайте, пожалуйста, жив ли мой сын. Спросите, вы же наверняка там кого-то знаете". Но, к сожалению, в начале у меня практически не было никаких контактов ни с кем, потому что я пытался узнать, что с моей семьей в первую очередь", – ответил телеведущий.

Позже, по словам Беднякова, он "действительно помогал людям узнавать".

"Я знал и знаю, и буду утверждать, что я знаю этих ребят, которые там сидели. И мы общались, мы переписывались, и мне очень хочется, чтобы они все были живы. Чтобы все, кто был на "Азовстали", все вернулись к своим семьям, к своим женам, к своим матерям, к своим детям. Потому что я знаю, как их ждут, – как их ждут их дети, как их ждут их жены, и как все хотят, чтобы они вернулись домой. Как хотят этого украинцы, я думаю, – отметил телеведущий. – То, что делали люди, которые были на "Азовстали", – они защищали свою страну. Они защищали действительно до последнего свою страну".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

С начала июня прошло несколько обменов телами погибших военных между Украиной и Россией. ГУР Минобороны 7 июня сообщило, что на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть 210 погибших защитников Мариуполя. Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин рассказал 12 июня, что в Мариуполе остается около 200 тел украинских военных – защитников "Азовстали". После этого стало известно, что Украина вернула тела еще 64 защитников "Азовстали".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Донецкая область, военные, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, ВСУ, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, семья, Андрей Бедняков, телеведущий, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (102587)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (87791)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (74235)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (48476)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37662)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32779)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31986)
8
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (31275)
 
 
 
 