Украина вернула тела еще 64 защитников "Азовстали"

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий проинформировала 14 июня.

"В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела 64 героических защитников "Азовстали" для достойного их захоронения. Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в релизе.

В министерстве сообщили, что операцию проводили Минреинтеграции, Главное управление разведки Минобороны, Генштаб Вооруженных сил Украины, Служба безопасности Украины.

Договоренности об обмене были достигнуты в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко. Кто со стороны России принимает участие в переговорах, в релизе не уточняется.

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