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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела еще 64 защитников "Азовстали"

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Обмен телами погибших прошел в Запорожской области
Обмен телами погибших прошел в Запорожской области
Фото: minre.gov.ua

В Запорожской области между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих, Украина забрала тела 64 своих военных – защитников завода "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой области).

Об этом пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий проинформировала 14 июня. 

"В Запорожской области прошла очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела 64 героических защитников "Азовстали" для достойного их захоронения. Процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в релизе. 

В министерстве сообщили, что операцию проводили Минреинтеграции, Главное управление разведки Минобороны, Генштаб Вооруженных сил Украины, Служба безопасности Украины. 

Договоренности об обмене были достигнуты в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко. Кто со стороны России принимает участие в переговорах, в релизе не уточняется. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

2 июня в Запорожской области состоялся первый обмен останками погибших военных между Украиной и РФ в формате "160 на 160", в ходе которого украинские власти забрали тела погибших защитников Мариуполя. ГУР Минобороны 7 июня сообщило, что на подконтрольную Украине территорию уже удалось вернуть 210 погибших защитников Мариуполя.

Сокомандир полка Сил специальных операций ВСУ "Азов Киев", бывший командир полка Нацгвардии "Азов" Максим Жорин рассказал 12 июня, что в Мариуполе остаются около 200 тел украинских военных – защитников "Азовстали" и переговоры об их возвращении продолжаются.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Мариуполь, Запорожская область, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, погибшие, Служба безопасности Украины
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