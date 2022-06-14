В Харьковской области за сутки ранены трое детей, среди них трехмесячный младенец

В результате обстрелов в поселке Жуковского (район Харькова) ранен один мирный житель.

"В селе Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили двое детей – мальчик 11-ти и девушка 17-ти лет. В пгт Печенеги ранен ребенок 3-х месяцев, к сожалению, его 35-летняя мать погибла. В селе Загородное один раненый", – написал Синегубов.

Всего в Харьковской области один человек погиб, пятеро ранены, в том числе трое детей. В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары.

В Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет загорелись склады, горели грузовые автомобили. Площадь пожара составила 2 тыс. м².

"На территории области продолжаются боевые действия. На харьковском направлении враг по-прежнему сконцентрирован на обороне. На Изюмщине враг пытается установить контроль над Богородичным и готовит наступление на Славянск", – добавил Синегубов.

В Малиновке, где пострадали двое детей, в результате обстрелов произошел пожар в частном секторе, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Детей 11 и 17 лет госпитализировали в Чугуевскую центральную больницу. По предварительной информации, у них осколочные ранения.

Всего за сутки с 13 по 14 июня в Харьковской области в результате обстрелов российской армии произошло шесть пожаров. Повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, складские здания, грузовые автомобили. Также за сутки пиротехники ГСЧС разминировали 27 российских снарядов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)