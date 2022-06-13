Оккупанты обстреляли жилые районы Харькова из "Смерчей" и "Ураганов" – глава ОГА

Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям. В результате дневных обстрелов один гражданский получил ранения. Также оккупанты обстреляли Чугуевский и Изюмский районы области. В Коробочкино – один раненый", – сообщил он.
Кроме того, по словам главы ОГА, на севере и северо-восточном направлении от Харькова продолжаются активные боевые действия.
"Враг пытается компенсировать потери своей живой силы. Горячим остается Изюмское направление. Там враг пытается атаковать наши позиции, однако успехов нет. Это направление для врага принципиально, ведь через него оно направляет дополнительные силы в Донецкую и Луганскую области", – говорит Гайдай.
Он добавил, что украинские военные в районе Изюма сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Самолет упал на временно оккупированную территорию. Ударная авиация Воздушных сил Украины нанесла мощные удары по скоплению техники и живой силе врага, уничтожили состав ракетно-артиллерийского вооружения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.