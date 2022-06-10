Двое мирных жителей погибли и 15 ранены в результате обстрелов российских войск в Харьковской области 9 июня – глава ОВА

Харьковскую область 9 июня оккупанты обстреливали из артиллерии и реативных систем залпового огня.
"Под удар попал Шевченковский район и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы. В течение суток двое гражданских погибли, 15 ранены", – сообщил глава ОВА.
Он уточнил, что в поселке городского типа Печенеги госпитализировали шесть человек, один погиб, в поселке городского типа Малая Даниловка – двое [пострадавших], в Золочеве пять госпитализированных, один погибший, в Вишневом один госпитализированный, в селе Грушуваха госпитализирован 12-летний мальчик.
"На линии столкновения продвижения врага не было. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. В Изюмском районе враг пополняет запасы и перегруппировывает силы. Наши защитники продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Украина победит!" – заявил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.