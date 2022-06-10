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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое мирных жителей погибли и 15 ранены в результате обстрелов российских войск в Харьковской области 9 июня – глава ОВА

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Синегубов: Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы
Синегубов: Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

За прошлые сутки в результате обстрелов со стороны войск РФ двое мирных жителей погибли, 15 были ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Facebook 10 июня.

Харьковскую область 9 июня оккупанты обстреливали из артиллерии и реативных систем залпового огня.

"Под удар попал Шевченковский район и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы. В течение суток двое гражданских погибли, 15 ранены", – сообщил глава ОВА.

Он уточнил, что в поселке городского типа Печенеги госпитализировали шесть человек, один погиб, в поселке городского типа Малая Даниловка – двое [пострадавших], в Золочеве пять госпитализированных, один погибший, в Вишневом один госпитализированный, в селе Грушуваха госпитализирован 12-летний мальчик.

"На линии столкновения продвижения врага не было. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. В Изюмском районе враг пополняет запасы и перегруппировывает силы. Наши защитники продолжают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. Украина победит!" – заявил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/434344545363499

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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