Зеленский о ситуации на фронте: Есть определенный позитив в Запорожской области

"Фронтовая ситуация за сутки – без существенных изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся. Есть определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед в Харьковской области, освобождая нашу землю. Держим оборону на николаевском направлении", – рассказал президент.

Он также поблагодарил связистов, которые буквально за день возобновили телевизионное вещание в Харькове после утреннего обстрела.

"Бить по телецентрам, разрушать каналы связи, оставить людей в изоляции – это тактика оккупантов, без которой они действительно не могут. Потому что открытость и честность также являются оружием против всего, что несет российское государство", – добавил Зеленский.

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