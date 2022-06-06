"Их больше, они мощнее". Зеленский назвал самые сложные направления на войне с российскими оккупантами

Ситуацию в Запорожской области и Северодонецке Луганской области президент назвал угрожающей.

"На северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупации Северодонецка допускать нельзя, потому что его последующее освобождение будет "даваться очень большими жертвами".

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