"Их больше, они мощнее". Зеленский назвал самые сложные направления на войне с российскими оккупантами

Ситуацию в Запорожской области и Северодонецке Луганской области президент назвал угрожающей.
"На северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что оккупации Северодонецка допускать нельзя, потому что его последующее освобождение будет "даваться очень большими жертвами".
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В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
6 июня председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, идут очень динамичные бои и украинские военные удерживают позиции в промзоне города.
В этот же день Генштаб ВСУ сообщил, что на запорожском направлении противник активных боевых действий не вел, но обстреливал гражданскую инфраструктуру.