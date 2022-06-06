ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Их больше, они мощнее". Зеленский назвал самые сложные направления на войне с российскими оккупантами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский подчеркнул, что Северодонецк нужно удержать
Зеленский подчеркнул, что Северодонецк нужно удержать
Фото: ЕРА

Самыми сложными для Вооруженных сил Украины направлениями в войне с российскими оккупантами являются запорожское и северодонецкое. Об этом 6 июня сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, информирует "РБК-Украина".

Ситуацию в Запорожской области и Северодонецке Луганской области президент назвал угрожающей.

"На северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что оккупации Северодонецка допускать нельзя, потому что его последующее освобождение будет "даваться очень большими жертвами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

6 июня председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, идут очень динамичные бои и украинские военные удерживают позиции в промзоне города.

В этот же день Генштаб ВСУ сообщил, что на запорожском направлении противник активных боевых действий не вел, но обстреливал гражданскую инфраструктуру.

5 июня Зеленский побывал с визитом в Запорожской области.

Теги: Россия, война, оккупация, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Запорожская область, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (260874)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (69543)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (47662)
4
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (31047) G
5
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (27193)
6
Стало известно, в каких странах намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (23036)
7
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (18060)
8
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16913)
 
 
 
 