Ситуация в Северодонецке ухудшилась, количество обстрелов увеличилось в десятки раз – Гайдай

По словам Гайдая, бои в Северодонецке "очень динамичные" Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

"Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, бои очень динамичные. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне", – отметил Гайдай.

Как уточнил глава ОВА, количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось "в десятки раз".

"В Луганской области много городов с ситуацией, которую можно сравнить с Мариуполем: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", – подчеркнул Гайдай.

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