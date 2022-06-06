Ситуация в Северодонецке ухудшилась, количество обстрелов увеличилось в десятки раз – Гайдай

"Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, бои очень динамичные. Во время контрнаступления была отбита половина города, но сейчас удерживаем позиции в промзоне", – отметил Гайдай.
Как уточнил глава ОВА, количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось "в десятки раз".
"В Луганской области много городов с ситуацией, которую можно сравнить с Мариуполем: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 30 мая Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.
2 июня заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Утром 5 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты при поддержке артиллерии продолжают штурм в Северодонецке, контролируют восточную часть города.
По информации британской разведки на утро 5 июня, контратаки украинских военных в Северодонецке за последние сутки, вероятно, "свели на нет" оперативный импульс российских войск.