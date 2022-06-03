Захватив Северодонецк, Россия попытается объявить об "освобождении" всей Луганской области – Институт исследования войны

Прогресс российских войск 2 июня на восточном направлении в институте назвали "постепенным, тяжелым и дорогостоящим". Потратив значительные силы на Северодонецк и Лисичанск, оккупанты не располагают возможностями, чтобы контролировать эту территорию и продвигаться дальше на запад, в сторону Славянска.

Также РФ испытывает сложности с формированием достаточных сил и поддержанием морального духа в армии, говорится в сообщении. Ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ISW пишет о принудительной мобилизации в оккупированных районах Донецкой области. При этом так называемые ополченцы показывают низкую дисциплину и боевую мощь, отмечают аналитики.

По их мнению, оккупанты ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец. Это ставит под вопрос заявленную цель окружения в этом районе.

#Russian forces made incremental, grinding, and costly progress in eastern #Ukraine on June 2, continuing operations to capture #Severodonetsk and further operations to capture #Lysychansk at the expense of other axes of advance. (1/3)



w/@criticalthreats: https://t.co/CVM28B1Ojx pic.twitter.com/LQ3KGRvwMl — ISW (@TheStudyofWar) June 2, 2022