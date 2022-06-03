ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Захватив Северодонецк, Россия попытается объявить об "освобождении" всей Луганской области – Институт исследования войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ISW: оккупанты не располагают ресурсами, чтобы контролировать захваченные территории
ISW: оккупанты не располагают ресурсами, чтобы контролировать захваченные территории
Фото: ЕРА

Российское военное руководство бросает все доступные ресурсы на захват Северодонецка и Лисичанска, чтобы объявить "победу" в Луганской области. К такому выводу пришли аналитики американского Института исследования войны (ISW) в оперативной сводке.

Прогресс российских войск 2 июня на восточном направлении в институте назвали "постепенным, тяжелым и дорогостоящим". Потратив значительные силы на  Северодонецк и Лисичанск, оккупанты не располагают возможностями, чтобы контролировать эту территорию и продвигаться дальше на запад, в сторону Славянска.

Также РФ испытывает сложности с формированием достаточных сил и поддержанием морального духа в армии, говорится в сообщении. Ссылаясь на  данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ISW пишет о принудительной мобилизации в оккупированных районах Донецкой области. При этом так называемые ополченцы показывают низкую дисциплину и боевую мощь, отмечают аналитики.

По их мнению, оккупанты ограничены рельефом местности на Донбассе и будут продолжать сталкиваться с проблемами при форсировании реки Северский Донец. Это ставит под вопрос заявленную цель окружения в этом районе.

Контекст:

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Теги: Славянск, мобилизация, Северодонецк, Лисичанск, Северский Донец, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
Роднянский рассказал, какой российская армия останется в учебниках истории
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
  Витовская-Ванца высказалась о российских артистах, которые поддерживают войну России против Украины
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
В Великобритании празднуют платиновый юбилей Елизаветы II. Фото, видео
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
Jerry Heil: До войны думала, что интересно жить в отелях. Это неинтересно абсолютно. Один ужас
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (203814)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (130533)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (62757)
4
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (45625)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (44197)
6
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (35769)
7
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (26476)
8
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26161)
 
 
 
 