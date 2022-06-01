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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка – Генштаб ВСУ

Оккупанты частично контролируют Северодонецк
Оккупанты частично контролируют Северодонецк
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Российские оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка Луганской области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 июня.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города", – говорится в сообщении.

По  данным Генштаба, на Бахмутском направлении оккупанты ведут штурм в населенном пункте Камышеваха, но успеха не имеют.

"На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Довгенького и Дибривного, понес потери и отошел. На Донецком направлении противник наносил авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и [силами] армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/330226645957087

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян

Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, война России против Украины
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