Оккупанты установили контроль над восточной частью Северодонецка – Генштаб ВСУ

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении оккупанты ведут штурм в населенном пункте Камышеваха, но успеха не имеют.

"На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Вел наступление в направлении Довгенького и Дибривного, понес потери и отошел. На Донецком направлении противник наносил авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и [силами] армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка", – добавили в ведомстве.

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Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Утром 30 мая глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись вглубь города.

По состоянию на 31 мая Северодонецк не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян.

Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка.