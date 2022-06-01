Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка, часть украинских войск отошла на более выгодные позиции – Гайдай

"Часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции. Еще часть – продолжает бои внутри города", – заявил глава ОВА.

Он отметил, что сейчас нет возможности завозить в Северодонецк гуманитарные грузы. Местная больница, по его словам, имеет достаточное количество лекарств и других медицинских средств, а запасов продуктов в гуманитарных штабах хватит "на определенное время".

Лисичанск, по данным Гайдая, находится полностью под контролем Украины.

"Все свободные населенные пункты Луганской области постоянно находятся под обстрелами. Эвакуация приостановлена", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично.

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа.

Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, а потом продвинулись внутрь города.

По состоянию на 31 мая город не был окружен, но большая его часть находилась уже под контролем россиян.

Утром 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка.